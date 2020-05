Huis verkopen zonder makelaar kan ook maandag al dankzij gratis virtuele rondleiding Bjorn Cocquyt

08 mei 2020

16u24 0 Woon. Vanaf maandag gaan vastgoedmakelaars opnieuw op pad om met kandidaat-kopers huizen te bezichtigen. “Maar particuliere verkopers moeten nog een weekje extra geduld hebben, hoorden we op het kabinet van minister Muylle. Wij bieden hen de kans om toch al met de verkoop te starten met virtuele rondleidingen en 3D-plannen die we zonder meerkost maken”, klinkt het bij Hello Home.

“Wie zijn woning verkoopt zonder makelaar kan gemakkelijk 6.000 tot 20.000 euro besparen, natuurlijk naargelang de prijs van de woning. De periode mei-juni is ook de beste periode voor een verkoop, want de zon schijnt al meer en de tuin is dan op z’n mooist. Als je dan een week extra moet wachten in vergelijking met een makelaar is dat erg vervelend”, zegt Michèle Lossy van Hello Home, de organisatie die mensen die hun huis zelf verkopen tegen betaling bijstaat.

“Omdat particuliere verkopers toch al met de verkoop zouden kunnen starten, maken we voor iedereen die nu klant wordt gratis virtuele rondleidingen en 3D-plannen. Dat is ook handig voor kandidaat-kopers die zo het huis digitaal grondig kunnen inspecteren voor ze een plaatsbezoek vastleggen. Op die manier helpen we om het sociale contact de komende dagen en weken nog altijd tot het essentiële te beperken.”

Het gratis pakket kost normaal 450 euro. Dat komt bovenop de 1.950 euro die je als klant betaalt voor een professionele website, fotoreportage door gespecialiseerde fotograaf, marketingcampagne op social media en het posten van je pand op alle mogelijke immosites.