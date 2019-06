Huis verkopen? Zo trek je potentiële kopers over de streep Redactie

14 juni 2019

11u00

Alles staat of valt met een goede eerste indruk. Een waarheid die zeker ook geldt bij de verkoop van een woning. Wil je je woning zo aantrekkelijk mogelijk maken, zonder dat je daarvoor grote kosten moet maken? Dat kan met deze tips van bouwsite Livios

1. Eerste indruk

Het eerste wat potentiële kopers zien, is de voorzijde van je huis. Zorg dus voor een verzorgde en mooie voortuin door het gras te maaien en de planten water te geven. Was je ramen langs binnen en buiten en zorg dat de bel werkt. Onderschat ook de impact niet van een verzorgde oprit. Misschien is het geen slecht idee om de oprit te onderwerpen aan een grondige reinigingsbeurt of hiervoor een gespecialiseerde firma in te schakelen. Ook een opknapbeurt van je terras resulteert in een beter buikgevoel bij potentiële kopers. Lees hier hoe je het gazon het best onderhoudt.

2. Netheid voorop

Een zuiver huis geeft een verzorgde en aangename indruk. Stofzuig overal en stof alle lichtarmaturen en de elektrische installaties af. Vooral de inkomhal, keuken, badkamer en het toilet zijn aantrekkelijker als ze ook fris ruiken. Reinig ook de wastafels, kastjes en planken en verwijder vlekken in het bad en de douche. Glaswerk, spiegels en metalen onderdelen kan je poetsen met een kalkwerend middel.

3. Zorg voor een ruime en open indruk

Een opgeruimd huis creëert een ruime en open indruk. Ruim alle kamers goed op. Alles wat je niet meer nodig hebt, zoals rondslingerende dozen of kledij, mag aan de kant. Ruim ook de speelkamers van de kinderen op en berg speelgoed op. Orden je boeken en cd-rekken en vergeet de werkplaats, garage, berging, kelder en zolder niet. Vermijd zeker chaos, zoals een tafel vol etensresten of een bureau vol papieren.

4. Voer kleine herstellingen uit

Het eerste wat opvalt als je een huis bezichtigt, zijn kleine foutjes en gebreken. Breng die dus eerst in orde vooraleer je kopers ontvangt:

• Repareer of vervang beschadigde vensterramen, luiken of omkadering.

• Herschilder beschadigde sierlijsten rond deuren en vensters.

• Herstel lekkende kraantjes en losse tegels.

• Vervang defecte lampen, gebroken of gebarsten stopcontacten en schakelaars.

• Vul eventuele scheuren in het plafond of de muren.

• Controleer alle elektrische toestellen en de centrale verwarming en herstel ze indien nodig.

5. Creëer een aangename sfeer

Een huis dat fijn aanvoelt maakt een grotere kans op een bod. Een bloemetje op tafel, een aangename temperatuur, een zacht muziekje, … het zijn allemaal dingen die er toe kunnen bijdragen dat de potentiële koper sneller toehapt.

