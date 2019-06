Huis verkopen: verlies deze extra kosten niet uit het oog Redactie

03 juni 2019

11u00

Bron: Livios 0 Livios Ben je van plan om binnenkort je huis te verkopen? Weet dan dat je als verkoper rekening moet houden met enkele bijkomende kosten en verplichtingen. Ben je van plan om binnenkort je huis te verkopen? Weet dan dat je als verkoper rekening moet houden met enkele bijkomende kosten en verplichtingen. Bouwsite Livios zet er vier voor jou op een rijtje.

1. Keuringsverslag van de elektrische installatie

Als verkoper ben je sinds 1 juli 2008 verplicht om een controleverslag van de elektrische installatie te bezorgen aan de koper. De controle moet uitgevoerd worden door een erkend keuringsorganisme en de kosten van dit onderzoek zijn voor de verkoper. Lees hier hoe je begint aan een veilige elektrische installatie.

Deze controle is verplicht als je elektrische installatie dateert van voor 1 oktober 1981 en sindsdien niet meer gecontroleerd werd door een erkend organisme. Installaties van voor 1 oktober 1981, die nadien uitgebreid werden, moeten niet opnieuw gekeurd worden. Als de installatie wordt afgekeurd, is het de plicht van de koper om binnen de 18 maanden na het verlijden van de akte een nieuwe controle te laten uitvoeren.

Tip: Maak een goede indruk bij potentiële kopers met deze tips.

2. Energieprestatiecertificaat (EPC)

Sinds 1 november 2008 is ook het energieprestatiecertificaat verplicht bij de verkoop van woningen en appartementen. Als verkoper ben je verplicht dit EPC aan te vragen, wat je zo’n 200 à 250 euro zal kosten. Het EPC ist tien jaar geldig en geeft weer hoe energiezuinig de woning is. Daarnaast staan er in het EPC ook maatregelen die je kan uitvoeren om de energieprestatie te verbeteren. Lees hier alles wat je moet weten over het vernieuwde EPC.

3. Postinterventiedossier (PID)

Het PID is een belangrijke instructiebron waarin alle technische gegevens van een gebouw verzameld worden. Dit kan van pas komen tijdens het gebruik en onderhoud van een woning, maar ook bij latere werkzaamheden. Alle gebruikers, hetzij eigenaars, huurders, of, bij eventuele verbouwingen, architecten of aannemers, moeten eenvoudig kunnen achterhalen wat bv. de structuren van het gebouw zijn, hoe die structuur werd opgebouwd en welke materialen er gebruikt werden.

Dit dossier moet tijdens de ganse levensduur bij het gebouw blijven en moet je als eigenaar aanvullen met nieuwe gegevens als er zich wijzigingen aan het gebouw voordoen. Dit PID moet je overhandigen aan de nieuwe eigenaar bij elke verkoop van een woning of appartement waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers.

4. Bodemattest

Als je een woning of grond verkoopt, ben je verplicht om bij de OVAM een bodemattest aan te vragen. Als op de grond ooit een risicoactiviteit werd uitgeoefend, ben je als verkoper verplicht om op jouw kosten een oriënterend onderzoek te laten uitvoeren door een erkend bodemsaneringsdeskundige. OVAM zal op basis van dit verslag bepalen welke maatregelen moeten getroffen worden. Lees hier waarom een bodemattest belangrijk is.

Lees ook

Zo controleer je een woning op vochtproblemen

Je droomhuis kopen? Bereid je voor met deze do’s en don’ts

Appartement volledig strippen en renoveren? Heidi deed het voor minder dan 30.000 euro

Bron: Livios