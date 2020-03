Huis van Chris wekt meer energie op dan het verbruikt Redactie

Na maanden tevergeefs zoeken naar een bestaand huis om te kopen, gooide Chris uit Bonheiden het over een andere boeg. Hij liet een kant-en-klare nieuwbouw zetten die uitblinkt op het vlak van energieprestaties. Aan bouwsite Livios.be vertelt hij hoe dat avontuur is verlopen.

Kopen of bouwen?

Talrijke bestaande woningen passeerden de revue voor Chris (41) het idee opvatte om aan een nieuwbouwproject te beginnen. “Ik was al acht maanden op zoek naar een woning die me aanstond. Ik kwam op vastgoedsites wel leuke locaties tegen, maar dan ging het altijd om nieuwbouw” vertelt Chris.

“Na lang woningen te gaan bekijken, waarvan de prijs hoog lag en die niet helemaal naar mijn zin waren, ben ik bij een sleutel-op-de-deurfirma gaan informeren naar de mogelijkheden voor nieuwbouw.” Uiteindelijk vond Chris een leuk stuk grond in Bonheiden en nam hij na enkele gesprekken met de bouwfirma vrij snel het besluit om aan het bouwavontuur te beginnen.

Valse start

Door moeilijkheden met de akte van de grond kende de bouw van Chris zijn droomwoning een valse start. “Gelukkig ging alles heel vlot toen ze uiteindelijk aan de bouw zelf konden beginnen. Op 14 maanden tijd stond alles recht. Tijdens de werfvergaderingen bekeken we telkens wat de volgende stappen waren en ook het uitvoeren van alle werken verliep heel vlot” zegt Chris.

Moderne open woning

Het eindresultaat is een moderne woning in zwarte steen met veel raampartijen. Chris koos bewust voor een open concept en creëerde, met onder andere kamerhoge deuren en een vide in zowel de leefruimte als inkomhal, een woning in loftstijl waarin alles met elkaar in verbinding staat. Daarnaast koos hij zowel buiten als binnen voor een kwalitatieve afwerking. Zo werd er voor de garagepoort gewerkt met duurzaam afrormosiahout en werd de oprit aangelegd in gepolierd beton. Binnen hield hij de afwerking strak en modern met parket, witte muren en veel zwarte meubels. Bekijk hier meer foto’s van het interieur van Chris.

Meer dan BEN-woning

De woning energiezuinig noemen is een understatement. Met een E-peil van -18 produceert het huis zelfs meer energie dan er wordt verbruikt. “Voor een actie van de bouwfirma moest het sowieso een BEN-woning worden. Ik was het daar volledig mee eens maar heb zelf nog enkele ingrepen gedaan”, vertelt Chris. Hij plaatste niet alleen een warmtepomp, extra isolatie en 34 zonnepanelen, maar legde ook vloerverwarming, installeerde een ventilatiesysteem D en koos voor schrijnwerk met hoogrendementsglas.

Geen verrassingen

Door de verschillende extraatjes en kwalitatieve afwerking bleef Chris niet binnen budget, maar voor verrassingen kwam hij nooit te staan. “Ik heb veel dingen extra gevraagd die niet in de standaardofferte waren voorzien, maar hier werd telkens een duidelijke onkostennota voor opgemaakt die ik eerst moest goedkeuren voor die werken werden uitgevoerd. Financiële verrassingen zijn er dus nooit geweest.”

Ideale ligging

Na negen maanden is Chris nog altijd heel tevreden over zijn woning. Vooral de ligging is voor hem een groot voordeel. “Het huis ligt in een heel groene zone in een doodlopende straat die grenst aan een beschermd natuurgebied. Het is hier dus heel rustig wonen. Daar houd ik wel van.”

“Ga het gesprek aan”

Vanuit zijn eigen ervaring geeft Chris nog een tip mee voor iedereen die twijfelt tussen kopen en bouwen. “Maak een volledige lijst van alles wat je in je woning wil en bespreek dan de mogelijkheden en financiële impact met de bouwfirma. Kopers in mijn omgeving durven vaak dingen niet vragen omdat ze ervan uitgaan dat het sowieso te duur is, maar dat lijkt me een gemiste kans. Ga gewoon het gesprek aan, maak zelf de berekening en beslis wat je zelf wel of liever niet wil doen.”

