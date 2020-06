Huis van bamboe is net een grote tent met tal van genietplekjes Bjorn Cocquyt

17 juni 2020

11u33 1 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een huis op het Indonesische eiland Bali.



Bamboe is overvloedig aanwezig op Bali en daarom bouwden de architecten van Studio WNA een huis waarin zowel de muren als de vloeren, het dak en zelfs de meeste meubels gemaakt zijn van het ijzersterke natuurmateriaal.

Maar niet alleen dat is opvallend, ook de vorm van de woning springt in het oog. Die is geïnspireerd op een tent en heeft een achtergevel die helemaal open is, net zoals een opengeritste tent dus. Zo hebben de bewoners een onbelemmerd zicht op de jungle en het rijstveld rondom.

Om van al dat moois te genieten zijn er verschillende relaxplekjes ingericht, met als meest bijzondere een soort van hangmat waarvoor wel wat klimwerk vereist is om het te bereiken. Ook de grootste van de drie slaapruimtes mag gezien worden. Die bevindt zich op een platform en heeft een rond bed waar je maar liever niet uitvalt.