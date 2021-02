“Huis slopen en heropbouwen kan makkelijk 20.000 euro besparing opleveren”

“Door de schaarste en de hoge prijzen van bouwpercelen wordt de droom van veel Vlamingen om een huis te bouwen op een lapje grond stilaan een utopie. Zo betaal je voor een bouwgrond in provincie Antwerpen al snel gemiddeld 165.000 euro. Bovenop dat forse bedrag komt een grote bouwkost én 21 procent btw. Veel huizenjagers vertellen ons dat dit onbetaalbaar is”, vertelt Johan Heylen van Heylen Vastgoed dat 12 vestigingen in het Antwerpse telt.

Maar sinds de btw-verlaging voor afbraak- en heropbouw wordt de bouwdroom weer een stukje realistischer. “De vraag naar panden die daarvoor in aanmerking komen, ligt vijf keer hoger dan vorig jaar en neemt nog elke dag toe. Dat is niet onlogisch, want bouwers kunnen zo een smak geld uitsparen”, aldus Heylen die berekende dat het bedrag makkelijk kan oplopen tot 20.000 euro en meer.

Hij neemt de proef op de som met een woning in Laakdal op een terrein van 1.265 m². “De vraagprijs is 205.000 euro, de registratierechten bedragen 12.300 euro. Voor de sloop betaal je 20.000 euro en de prijs voor een nieuwbouw van 200 m² ligt op 260.000 euro (1.300 euro per m²). Daar moet 15.600 euro btw bijgeteld worden voor de constructie. Totale prijs: 512.900 euro. Als je datzelfde huis moet bouwen op een bouwgrond, kom je uit op 532.400 euro, ofwel 19.500 duurder. De grondwaarde wordt in dat geval geraamd op 198.000 euro plus 19.800 euro registratie. Bovenop de bouwkost van 260.00 euro komt 21 procent btw, goed voor 54.600 euro.”

Onvoldoende op de hoogte

Alleen al in de provincie zijn er honderden woningen waarbij de koper op deze manier heel wat kan besparen. “Als we in sommige gevallen nog dieper kunnen graven en er een renteloze lening voor energierenovatie of extra vermindering van registratierechten of premies kunnen aan koppelen, doen kopers zich nog meer profijt. We merken dagelijks dat veel mensen onvoldoende op de hoogte zijn van alle mogelijkheden op de vastgoedmarkt. Wij als makelaar spelen daar een belangrijke rol in.”

Onderstaand schema toont een ander voorbeeld van een huis in Mol.

Voorwaarden

Er zijn wel verschillende voorwaarden gekoppeld om in aanmerking te komen voor het afbreken en heropbouwen van je woning aan 6 procent: het moet gaan om de eigen en enige woning, de bestaande woning moet ouder zijn dan tien jaar en het nieuwe huis mag niet groter zijn dan 200 m².

Nog dit: ook bij nieuwbouwprojecten die aangeboden worden door ontwikkelaars en aan de juiste voorwaarden voldoen, geldt deze btw-verlaging. Wie zo’n pand koopt, geniet eveneens van een fikse korting.

