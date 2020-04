Huis op hakken: bizar, maar ook beeldschoon? Bjorn Cocquyt

29 april 2020

16u18 4 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een huis in Singapore.

Het eerste waar je aan denkt als je naar dit huis kijkt, zijn de hakken van een schoen. De architecten steken niet weg dat ze zich lieten inspireren door stiletto’s en die zijn bedoeld om de ronde vormen van de woning te accentueren. Aan de buitenkant is er immers maar één rechte muur en dat is de scheiding met de buren.

Het idee van de hakken is ook binnen doorgetrokken, waar pilaren het plafond ondersteunen en vooral de ruimtes heel open houden. Dat effect wordt nog eens versterkt door het vele glas in de ramen, vloeren en trappen.

De hakken bezorgen het huis een unieke aanblik. Bizar zijn ze alleszins, maar we laten het aan jou over om te oordelen of het huis er daardoor ook beeldmooi uitziet.