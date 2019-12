Huis kopen of huren? Dat kan vanuit je luie zetel Redactie

20 december 2019

13u30

Bron: Livios 1 Livios Zoek je een koop- of huurwoning? Voor je kan verhuizen, zal je nog heel wat administratieve en financiële zaken moeten regelen. Dat kan gelukkig voor een pak formaliteiten al online. Zoek je een koop- of huurwoning? Voor je kan verhuizen, zal je nog heel wat administratieve en financiële zaken moeten regelen. Dat kan gelukkig voor een pak formaliteiten al online. Bouwsite Livios lijst voor jou op wat je vandaag al officieel online kan doen.

Een huis of appartement kopen

Het belangrijkste daarvan is waarschijnlijk gewoon je nieuwe woning kopen. Dat doe je via Biddit, een platform van de Federatie van het Notariaat. Heb je je droomhuis of -appartement gevonden? Dan kan je online bieden met je laptop of smartphone. Het enige wat je nodig hebt is je eID-kaart of de app Itsme. Elk uitgebracht bod is zichtbaar voor iedereen die de site bezoekt. Is de biedperiode voorbij? Dan weet je meteen of de woning van jou is. De notaris neemt dan contact met je op om de verkoop verder af te handelen.

Opgelet: ieder bod dat je uitbrengt op Biddit is bindend. Zorg dus dat je goed bent voorbereid. Ga de woning op voorhand bekijken, bespreek de mogelijkheden voor een lening met de bank en overschrijd je budget niet.

Tip: Bij het kopen van een huis komt heel wat papierwerk kijken. Dit zijn de belangrijkste.

Huurwaarborg regelen

Huur je een huis of appartement? Dan is de kans groot dat je de eigenaar een huurwaarborg moet betalen. Die bedraagt sinds 1 januari 2019 maximaal het bedrag dat overeenkomt met drie maanden huur. Sinds kort kan je de huurwaarborg ook gratis storten via het online platform Myminfin van de Federale overheidsdienst Financiën. De Deposito- en Consignatiekas beheert daar het bedrag. Ga je terug verhuizen en is de woning helemaal in orde? Dan stort de kas de huurwaarborg aan je terug. Regel je je huurwaarborg toch liever via de bank? Dan krijg je eventueel een klein bedrag aan intresten in de plaats.

Huurcontract registreren

Ook je huurcontract kan je registreren via een online platform van de Federale Overheidsdienst Financiën, namelijk met MyRent. Een plaatsbeschrijving registreer je op dezelfde manier. Bovendien gebruik je MyRent ook als je een ander pand huurt dan een woning. Denk maar aan een garage, opslagplaats of handelspand. Wil je een vriend of familielid helpen met zijn administratie? Geen probleem: je naam hoeft niet in het huurcontract te zijn opgenomen om dat voor hem of haar te doen.

Borgtocht wet-Breyne

Ben je een ondernemer in de bouwsector? Dan moet je volgens de wet-Breyne verplicht een waarborg betalen die de bouwheer beschermt tegen een slechte uitvoering van de werken.De borgtocht bedraagt 5% van de prijs van de (nieuwbouw)woning. Net als je huurwaarborg kan je ook deze som helemaal gratis betalen via het online overheidsplatform MyMinfin, met de app e-DEPO. Je kan er zelf een nieuw dossier aanmaken. Heb je alle werken uitgevoerd? Dan vraag je de bouwheer om het bedrag terug te storten, wat de Deposito- en Consignatiekas daarna ook doet.

Woningpas en EPC

Je kan nog veel meer online doen en beheren dan alleen financiële en administratieve zaken. Sinds begin 2019 beschikt iedere Vlaamse woning ook over een Woningpas: een gratis digitaal paspoort waarin je alle keuringen, attesten en vergunningen van jouw huis terugvindt. Dus ook je energieattesten met alle gegevens uit je energieprestatiecertificaat (EPC) en EPB-aangifte. Zo zie je in één handig overzicht hoe energiezuinig je woning is, weet je welke attesten je nodig hebt bij een verkoop of verhuur en krijg je zelfs renovatieadvies. Bovendien kan je al die informatie delen met je bouwpartners, notaris en mogelijke kopers of huurders. Je kan je aanmelden op het online platform met je identiteitskaart en eID-lezer.

Lees ook op Livios.be:

Woning kopen? Niet zonder deze do’s en don’ts

Laat je niet vangen: zo weet je of een vraagprijs realistisch is

Deze factoren bepalen je huurprijs

Bron: Livios