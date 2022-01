Huis huren in Vlaanderen en Brussel was nooit eerder zo duur

Prijs van kustappar­te­ment sterkst gestegen, huizen­prijs in overstro­mings­ge­voe­lig gebied iets gedaald

Een appartement aan de kust kostte vorig jaar 11,3 procent meer dan in 2020. Dat blijkt uit een studie van vastgoedbedrijf ERA en Universiteit Antwerpen, die spreken over de grootste stijging sinds het begin van hun barometer in 2005. Huizen die in overstromingsgevoelige regio’s liggen, zijn dan weer iets goedkoper geworden, blijkt uit dezelfde studie.

