“Huis, garage, zwembad, zelfs een groot deel van de tuin, het zijn allemaal cirkels”: kijk binnen in de bijzondere woning van Dirk

Het vakantie­huis van Christoff redde hem van een burn-out: "Spanje is mijn beste medicijn”

Zanger Christoff De Bolle (47) trekt om de twee weken naar zijn vakantiehuis aan de Costa del Sol. In de HLN Original ‘Het vakantiehuis’ leidt hij Birgit Van Mol voor de allereerste keer rond in zijn Spaanse woondroom vol hout, zwart en goud. In deze openhartige aflevering vertelt Christoff hoe zijn vakantiehuis hem redde van een burn-out. En waarom je hem wellicht nooit in zijn zwembad zal vinden.