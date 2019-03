Gesponsorde inhoud Houtskeletbouw: mooier, comfortabeler én gezonder wonen Aangeboden door Sibomat

11 maart 2019

Bouwen met baksteen en beton is niet langer een absolute voorwaarde om comfortabel en gezond te wonen. Ook andere materialen en technieken, zoals houtskeletbouw, bewijzen hun sterktes op dit vlak. Houtskeletbouw heeft alvast een sterke inhaalbeweging ingezet. Enerzijds dankzij zijn creatieve architecturale mogelijkheden en anderzijds door het groeiend belang van wooncomfort en gezond binnenklimaat. Sibomat, marktleider en innovator in de houtskeletbouw, licht dit graag voor je toe.

Speelse vormen, diverse stijlen

Hout is een licht bouwmateriaal en dit opent extra mogelijkheden op bouwtechnisch, creatief en architecturaal vlak. Zo zijn met hout aparte en onregelmatige vormen mogelijk, zoals sterk gebogen wanden en grote dakoversteken tot en met indrukwekkende zwevende volumes die typerend zijn voor een hedendaagse architectuur.

Ook bijzonder mooi en vrij makkelijk te realiseren, is de moderne houten uitbouw tegen of bovenop oudere, traditionele woningen. Dit zorgt alvast voor een leuk esthetisch accent, een aanzienlijke uitbreiding van de woonruimte en meer wooncomfort. En dat vertaalt zich in een belangrijke meerwaarde voor de woning. Houtskeletbouw laat ook vrij grote overspanningen toe en beperkt zich niet tot één enkele bouwstijl. Het hout hoeft zelfs niet zichtbaar te zijn, je kan de buitenzijde afwerken in om het even welk gevelmateriaal.

Op zoek naar creatieve inspiratie? Laat je verrassen door deze mooie realisaties.

Thermisch en akoestisch comfort

Het is geen toeval dat houtskeletbouw Europa veroverd heeft vanuit de Scandinavische landen. Maar ook in Oostenrijk, Duitsland en de Oost-Europese landen is houtskeletbouw heel populair. De reden hoeven we niet ver te zoeken: de thermische prestaties van een houten wand laten toe om optimaal te isoleren, zelfs in een zeer koud klimaat.

Hout isoleert tot 15 keer beter dan beton en tot 370 keer beter dan staal. Voor de beste thermische prestaties heeft Sibomat een eigen wand ontwikkeld voorzien van een 16 cm dikke isolatielaag. Bij een identieke wanddikte levert deze houten wand alvast een betere thermische energieprestatie dan een traditioneel gemetselde wand. Ook voelt hout veel warmer aan dan steen of beton.

Het globaal isolerend vermogen van een woning wordt uitgedrukt door het S-peil. Hoe lager de waarde van het S-peil, hoe beter het isolerend vermogen. Met houtskeletbouw bereik je probleemloos een S-peil van 30 en zelfs 20. En dit is lager (en beter dus) dan de huidige norm die S31 voorschrijft. Lees hier meer over de energiezuinigheid van houtskeletbouw.

Ook op vlak van akoestisch wooncomfort hebben houten wanden heel wat te bieden. Grosso modo kunnen we stellen dat de samenstelling van houten buiten- en binnenwanden ideaal zijn om zowel geluiden van buitenaf als tussen de kamers onderling sterk te dempen. Hout is bovendien een ‘zacht’ materiaal dat luchttrillingen (geluid dus) veeleer opslorpt dan weerkaatst of versterkt, waardoor je een fluisterstille en ontspannende woonomgeving krijgt.

Een droog en gezond binnenklimaat

Traditioneel gebouwde woningen kunnen veel vocht bevatten. Poreuze bouwmaterialen als baksteen hebben een capillaire werking waardoor vocht makkelijker opgezogen wordt in de kleine luchtblaasjes. Teveel vocht in bouwmaterialen leidt tot een verhoogde luchtvochtigheid die op haar beurt aanleiding kan geven tot schimmelvorming. Op zich kan dit nefast zijn voor de gezondheid van mensen met gevoelige luchtwegen of gewrichten. Een houten constructie is droger en dus gezonder. Meer nog, hout heeft de eigenschap om te fungeren als een natuurlijke vochtregulator in huis.

40 jaar ervaring

Sibomat, met toonzalen in Zulte en Zandhoven en kijkwoningen in Vlaanderen en Wallonië, heeft in een periode van 40 jaar een ruime expertise weten op te bouwen in houtskeletbouw. Meer dan 7.000 gerealiseerde woningen bewijzen ontegensprekelijk de talrijke voordelen van hout als bouwmateriaal, ook met het oog op de strenge BEN-doelstellingen voor 2020. Meer weten? Boek je afspraak in één van de Sibomat kijkwoningen of download de Sibomat inspiratiebrochure.