Houtskeletbouw, een verhaal van duurzaamheid en ecologie

11 maart 2019

08u30 0 WOON. Bouwheren, architecten en bouwbedrijven zijn de laatste jaren met recht en reden in de ban van meer duurzaamheid. Dankzij overwegingen van onder andere energetische en ecologische aard heeft houtskeletbouw zich de laatste jaren op dit vlak sterk geprofileerd. Qua duurzaamheid valt houtskeletbouw alvast moeilijk te overtreffen. Sibomat, marktleider en innovator in de houtskeletbouw, licht graag dit duurzaamheidsverhaal nader toe.

Hout, een volstrekt natuurlijke grondstof

Hout is het enige bouwmateriaal dat in staat is om zichzelf eindeloos opnieuw aan te vullen. Via verantwoord bosbeheer met voldoende nieuwe aanplant bestaat er alvast geen risico op uitputting, wat wel het geval is bij ontginning van klei voor bakstenen bijvoorbeeld. Sibomat gebruikt enkel snelgroeiend naaldhout uit relatief dichtbijgelegen bossen waardoor ook de vervuiling door transport sterk beperkt blijft. Hout vervult nog een belangrijke, levensnoodzakelijke functie: bossen en wouden filteren grote hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer en zetten deze om in zuurstof. Ontdek meer over de duurzame grondslagen van een hedendaagse houtskeletwoning.

Makkelijker luchtdicht

De huidige normen op vlak van isolatie en energieprestatie vragen om een luchtdichte bouwschil om warmteverliezen tegen te gaan. Bij traditionele bouwmethodes wordt de luchtdichtheid vaak gecompromitteerd op plaatsen waar stopcontacten en doorvoeren komen. Bij houtskeletbouw ligt dit enigszins anders. In de houten wanden worden vooraf leidingspouwen geïntegreerd, zodat je dampschermen niet nodeloos moet perforeren en een absolute luchtdichtheid gegarandeerd is.

Aanzienlijke vermindering van schadelijke uitstoot

Beter isoleren staat voor minder stoken en minder stoken is gelijk aan minder schadelijke uitstoot van CO2 in de atmosfeer. Wanden in de houtskeletbouw dragen volop bij tot een betere isolatie. De standaardwanden van Sibomat bevatten een dubbele laag isolatiemateriaal van 16 cm dik. De thermische prestaties liegen er alvast niet om en het voorgeschreven S-peil is probleemloos haalbaar. Vanwege de vele voordelen van hout op de algemene thermische prestatie van een woning, wordt houtskeletbouw dan ook vaak toegepast voor BEN-woningen en passiefhuizen.

Ook de verwerking van naaldbomen tot hout voor de houtskeletbouw is een vrij milieuvriendelijk proces dat de schadelijke uitstoot beperkt. Met houtskeletbouw helt de balans alvast sterk door in het voordeel van een beter milieu. En dit zonder op enig moment toegevingen te moeten doen op vlak van wooncomfort.

40 jaar ervaring

Sibomat, met toonzalen in Zulte en Zandhoven en kijkwoningen in Vlaanderen en Wallonië, heeft in een periode van 40 jaar een ruime expertise weten op te bouwen in houtskeletbouw. Meer dan 7.000 gerealiseerde woningen bewijzen ontegensprekelijk de talrijke voordelen van hout als bouwmateriaal, ook met het oog op de strenge BEN-doelstellingen voor 2020.