Hou je zwemvijver in topvorm met deze 5 onderhoudstips

Livios Binnenhuis­ar­chi­tect renoveert vervallen woning tot lichte duplex: “We sloten een lening af om het huis te kopen en een andere om de werken te financie­ren”

28 juni In het dorpje Virginal-Samme, in de Brabantse gemeente Ittre, kocht binnenhuisarchitect Maxime De Campenaere een groot gebouw. Hij bracht er drie appartementen in onder, waaronder deze lichte duplex onder het dak met theatrale perspectieven. Kijk mee binnen met bouwsite Livios.