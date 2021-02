Hou je ramen in topvorm met deze onderhoudstips

Pvc

Behalve de uitstekende isolatiewaarde, is een van de grootste voordelen van buitenschrijnwerk uit pvc dat het vuil- en stofwerend is. Daardoor vereisen je deuren en raamprofielen weinig tot geen onderhoud: er een (paar) keer per jaar met lauw water en een zachte doek of spons overheen gaan, is in principe al genoeg. Je ramen afvegen met een droge doek is dan weer geen goed idee, want zo kan je krassen veroorzaken. Mijd zeker ook krachtige poetsproducten. Verder dan een milde allesreiniger mag je zeker niet gaan. Check tijdens het jaarlijks onderhoud ook of het raambeslag een smeerbeurt kan gebruiken. Maar laat de verfborstel zeker in de kast liggen. Verf kan ramen en deuren van pvc onherstelbaar beschadigen.

Tip: Heb je ook schuiframen en -deuren bij je thuis? Verwijder dan regelmatig het stof en vuil uit de schuifrails. Anders kan het je weleens problemen opleveren, zeker als het nat is.

Aluminium

Heb je aluminium ramen en deuren? Ook dan hoef je weinig aandacht te besteden aan het onderhoud ervan. Door de band genomen is het genoeg om je buitenschrijnwerk om de zes maanden schoon te maken met lauw water en een mild poetsproduct. Verder gebruik je het best een zachte doek of spons, zodat je zeker geen krassen maakt. Met krachtige of zure schoonmaakmiddelen, zoals azijn, soda of ammoniak, doe je meer kwaad dan goed. Is het buiten erg warm of schijnt de zomerzon recht op het schrijnwerk? Stel je poetsbeurt dan nog even uit tot de temperatuur weer zakt. Woon je in een stad, aan zee of in de buurt van een spoorweg? Door het extra vuil hebben je profielen baat bij één onderhoudsbeurt per seizoen. Profielen die veel regen vangen, hoef je dan weer minder vaak te behandelen.

Tip: Om verkleuring door zonnestralen te vermijden, kan je je ramen en deuren jaarlijks nog een extra onderhoudsbeurt geven. Denk daarbij vooral aan de ramen die op het zuiden zijn georiënteerd. Zorg er ook voor dat je scharnieren en eventuele schuifrails af en toe oliet.

Hout

Met hout haal je een natuurlijk materiaal met dito uitstraling in huis. Daar betaal je wel een prijs voor, want er komt heel wat meer onderhoud bij kijken dan bij raam- en deurprofielen van pvc of aluminium. De voornaamste reden? Door de constante blootstelling aan neerslag, wind en zon kunnen er verkleuringen en houtrot ontstaan. Om je houten raamprofielen en deuren daartegen te beschermen, heb je drie opties: je kan ze lakken, beitsen of oliën. Vernissen doe je dan weer beter niet, want zo belet je dat het hout kan ademen en geef je schimmels vrij spel. Hoe vaak je je hout moet onderhouden, hangt onder meer af van de houtsoort, de behandeling van de fabrikant en de mate waarin het is blootgesteld aan de weersomstandigheden. Meestal vergen duurdere houtsoorten wat minder onderhoud.

Omdat hout bij warmte uitzet en bij koude krimpt, kan er ook vuil terechtkomen tussen de spleten. Maak daarom ook houten ramen en deuren een paar keer per jaar schoon met lauw water, een zachte doek of spons en een mild poetsproduct dat niet bijt of schuurt. Controleer ook regelmatig of het kitwerk aan vervanging toe is.

Tip: Door ze regelmatig te lakken, beitsen of oliën bescherm je je houten ramen en deuren jarenlang. Maar om de paar jaar voorzie je ze het best ook van een nieuwe lik verf.

