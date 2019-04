Hou deze zomer je hoofd koel met een warmtepomp Aangeboden door Daikin

16 april 2019

10u00 0 WOON. In veel nieuwe of grondig gerenoveerde woningen steekt ’s zomers een vervelend probleem de kop op: oververhitting ten gevolge van doorgedreven isolatie. Vooral in slaapkamers op de bovenverdieping lopen de temperaturen soms hoog op. Heb jij geen zin in klamme, slapeloze nachten, laat dan nog snel een lucht-luchtwarmtepomp installeren. Zo hou je zelfs op de heetste dagen het hoofd koel!

Met een lucht-luchtwarmtepomp kan je koelen, verwarmen en ontvochtigen. Vooral dat laatste is belangrijk, zeker in slaapkamers en bureaus. Voor een goede zomerse nachtrust laat je de temperatuur best niet lager zakken dan 25 °C. Maar dan moet je wél het vocht aan de binnenlucht onttrekken, zodat je minder zweet en des te beter slaapt.

Koelen op een duurzame manier

Koeling werd lange tijd afgedaan als een absoluut te vermijden energievreter in huis. Maar dat is al lang niet meer het geval. Enerzijds kan je met een lucht-luchtwarmtepomp nog efficiënter koelen dan verwarmen - kijk hiervoor maar naar het energielabel. Anderzijds liggen er bij zeer veel mensen tegenwoordig zonnepanelen op het dak. Zij houden hun huis in de zomer koel met zelf opgewekte zonnestroom.

Pareltjes aan de wand

De meest compacte oplossing zijn de wandmodellen. Deze kan je heel discreet integreren in je interieur. Of je kan net uit de band springen, met een van de fraaie wandmodellen van Daikin, bekroond om hun vormgeving met verschillende prestigieuze designprijzen. Een wandtoestel plaats je bij voorkeur boven de deur, zodat je geen vrije wand moet opofferen en geen last hebt van de luchtuitstoot.

Gezonde binnenlucht

Bij de lucht-luchtwarmtepompen van Daikin zijn de binnenunits standaard uitgerust met sensoren die je aanwezigheid detecteren en energiebesparend werken bij afwezigheid. Ze passen voor extra comfort de stroom van de uitgeblazen lucht aan en garanderen een optimale verdeling van de warmte of koelte in de ruimte. De topmodellen filteren ook stofdeeltjes uit de lucht, zoals pollen of vluchtige organische stoffen. Ideaal voor mensen met astma of hooikoorts.

Vloer- en inbouwmodellen

Een andere mogelijkheid zijn de vloermodellen. Deze zijn ideaal ter vervanging van een accumulatiekachel, om mooi te integreren in een nis of wanneer de hoogte van de kamer beperkt is. Het voordeel is dat ze de lucht altijd naar boven blazen en dus geen hinder veroorzaken. Zie je liefst helemaal geen binnenunit, dan ben je het best af met een inbouwmodel. Let wel: dit is niet vanzelfsprekend in een renovatie. Kijk op www.daikin.be voor een erkend installateur bij jou in de buurt.

App je rijk

Met de warmtepompen van Daikin kan je alle kanten uit qua bediening. Naast de standaardoplossingen is er ook een app waarmee je je warmtepomp vanop afstand kan bedienen, en die tegelijk inzicht biedt in je verbruik. Handig als er kinderen zijn die het toestel vergeten af te zetten, of als je na het werk onderweg bent naar huis en je je thuiskantoor nog even wil opwarmen.