Hou de warmte van de zon buiten maar niet het licht!

02 april 2019

08u42 0 WOON. We houden allemaal van het licht en de warmte van de zon, behalve als dit storend wordt in onze woning. Er bestaan tal van oplossingen om zonlicht te filteren tot een aangenaam en leefbaar niveau. Die houden meestal wel de zonnewarmte buiten, maar blokkeren ook de inval van natuurlijk licht. Een CSB (Consealed Shaped Blinds) zonwering van Schüco daarentegen zorgt voor een aangenaam binnenklimaat terwijl je volop van het zicht naar buiten geniet.

Hedendaags wooncomfort

De huidige bouwtrend is gericht op openheid en energiebesparing waarbij grote raam- en glaspartijen het contact met de omgeving verhogen. Dit heeft wel één groot nadeel: door een verregaande isolatie en luchtdichtheid van de woning bestaat er in de zomer een reële kans op oververhitting. De CSB zonwering van Schüco gaat dit tegen op een mooie én efficiënte manier en laat je toe om jouw energiedoelstellingen te halen met behoud van alle wooncomfort.

Geniet van het zicht naar buiten

CSB zonwering van Schüco is samengesteld uit slanke lamellen van geanodiseerd aluminium. De hellingsgraad van deze lamellen wordt zo bepaald dat het directe zonlicht van bovenaf wordt afgeschermd, terwijl je zelf het contact met buiten niet verliest. Ook in volledig gesloten toestand behoud je een hoge graad van transparantie. Bovendien vermindert de Schüco CSB zonwering de mogelijkheid op inkijk van buitenaf en blijft je privacy gewaarborgd.

Strak design in een geïntegreerd systeem

Alle zonweringen van Schüco maken deel uit van een systeemoplossing en kan je integreren in bestaande Schüco raam- en deursystemen. In opgerolde toestand zijn ze zelfs helemaal aan het zicht onttrokken. Door deze naadloze integratie vallen de CSB zonweringen zo in de smaak bij architecten én veeleisende bouwheren en zorgen ze voor visuele rust en uniformiteit van je gevel. Schüco biedt ook diverse mogelijkheden op vlak van automatisatie wat het gebruiksgemak extra verhoogt.

Voor koude én warme dagen

Zonweringen van Schüco doen meer dan enkel de warmte buiten houden in de zomer. Ook tijdens de koude, donkere maanden bewijzen ze hun efficiëntie. Door de luchtlaag tussen het raam en de lamellen zorgen ze voor een extra isolerend effect waardoor de warmte langer binnen blijft. Dit draagt niet enkel bij tot het wooncomfort maar heeft ook een positieve invloed op je energiefactuur.

Wind- een weerbestendig

De Schüco CSB zonwering is berekend op ons specifiek Belgisch weerbeeld. Geanodiseerd aluminium is een licht en duurzaam materiaal dat niet corrodeert onder invloed van vocht en regen. De lamellen verkleuren ook niet door de UV-straling in het zonlicht. Bovendien zijn ze bijzonder bestand tegen windvlagen. Zo weerstaat een CSB zonwering probleemloos windsnelheiden tot 25m/s, wat gelijkstaat aan 9 à 10 beaufort (zware storm). Ideaal dus om optimaal en langdurig te presteren in ons wisselvallig klimaat.

Schüco Premium Partners

Schüco, met hoofdzetel in Duitsland, is als wereldbedrijf een van de toonaangevende aanbieders van hoogwaardige raam-, deur- en gevelsystemen in aluminium. Dankzij een Belgisch netwerk van ‘Premium Partners’ beschik je altijd over een erkende vakman in je buurt, die de Schüco kwaliteitsfilosofie hoog in het vaandel draagt. Elke Premium Partner werkt uitsluitend met Schüco-onderdelen, zodat je zeker kan zijn dat alle elementen perfect op elkaar zijn afgestemd.

Meer weten? Download de Schüco-brochure over zonwering.