Hopen werk op de tuinkalender van juni: "Zeer belangrijk om snoeiafval goed op te ruimen”

LiviosDeze maand is extra druk voor (hobby)tuiniers: de moestuin draait op volle toeren, het onkruid plant zich razendsnel voort én er moeten hagen gesnoeid worden. Daarbovenop kan zomerdroogte al voor problemen zorgen. Bouwsite Livios vroeg tuinexpert Bart Verelst hoe je deze klussen best aanpakt.

Oogsten in de moestuin

In de moestuin is het in juni alle hens aan dek. “Deze maand kan je de eerste aardappelen oogsten”, geeft Verelst mee. “Dat geldt ook voor de eerste lading sla en de erwten zouden eveneens stilaan rijp moeten zijn.” Juni is daarnaast de periode waarin veel mensen groenten in volle bodem planten. “Denk dan bijvoorbeeld aan bonen, die plant je later dan erwten omdat ze niet tegen koude kunnen.”

Geen moestuin zonder eigen tomaten, maar het is wel altijd opletten geblazen voor de gevreesde tomatenplaag. “Zorg ervoor dat er genoeg verse lucht binnen kan in de serre”, tipt Verelst. “Creëer een droge omgeving en geef bij voorkeur water rechtstreeks in de grond, met een omgekeerde fles bijvoorbeeld. Zo zorg je ervoor dat de bladeren niet nat worden en voorkom je schimmels, waaronder de tomatenplaag.”

Ook een warme junimaand kan nefast zijn voor groentes in je moestuin. “Sla en paksoi kunnen bij warm weer bijvoorbeeld in bloei schieten”, waarschuwt Verelst. “Rem de groei van slasoorten af door schaduw in je moestuin of serre te voorzien.”



Moestuin voor beginners: vijf makkelijke groenten en fruit voor een garantie op succes.

Voorkom een droge tuin in juni

De kans op droog weer in juni is behoorlijk groot. Er zijn verschillende manieren om je tuin beter te wapenen tegen die droogte. “Maak de bovenste laag van de bodem regelmatig los”, vertelt Verelst. “Doe dat met een schoffel en niet meer dan twee of drie centimeter diep. Op die manier dringt water beter binnen in de bodem.”

Het kan ook geen kwaad om in de borders een laagje compost of mulch tussen je planten te strooien. “Compost dient als natuurlijke isolatielaag, houdt de temperatuur van de bodem laag en voorkomt op die manier verdamping”, legt Verelst uit.

Tip: Na verloop van tijd kan de grond in je tuin verharden en minder vruchtbaar worden. In deze klus geven we mee hoe je je grond verbetert en opnieuw gezond maakt.

In Vlaanderen zijn we erg gesteld op een strak, frisgroen gazon. In onze steeds warmere zomers is dat in de meeste tuinen echter een hele uitdaging geworden. “Ik raad aan om het gazon bij droogte niet te kort te maaien”, zegt Verelst. “Krijgen we een natte junimaand, dan hoef je echter geen schrik te hebben om het gazon wat korter te maaien.”

Onkruid is je grootste vijand in juni

Wie in april en mei met toewijding onkruid weggehaald heeft, hoeft zich in juni hopelijk niet al te veel zorgen te maken over dat vervelende groen. Maar ook in juni blijft onkruid verwijderen een belangrijke klus op de tuinkalender. “Hoe sneller je onkruid weghaalt, hoe beter”, klinkt het bij Verelst. “Laat het onkruid in elk geval niet uitschieten, want dan zaait het zichzelf uit en wordt de toestand hopeloos.”



Onkruid verwijderen én voorkomen? Onze tuinexpert geeft zijn beste tips.

Hagen snoeien doe je in juni

Juni staat bij hobbytuiniers bekend als de maand om hagen te snoeien. Verelst geeft twee tips. “Speur de haag voor het snoeien af op vogelnestjes en wees op die plekken extra voorzichtig”, vertelt hij. “En het is heel erg belangrijk om het snoeiafval goed op te ruimen. Die groenresten zijn namelijk een bron van luizen en ander ongedierte die je niet over de hele tuin wil verspreiden.”



Voorjaar, najaar of ergens ertussen: wanneer ga je wat best wat snoeien? Deze kalender is jouw leidraad.

Verelst sluit af met een tip. “Na een flinke dosis regen kunnen hortensia’s doorhangen, een typisch tuinprobleem”, klinkt het. “Dat kan je vermijden door de hortensia’s samen te binden, een raster op de bodem te voorzien of door de hortensia te ommuren met een taxushaagje.”

Lees verder op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.