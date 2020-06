Hoort deze futuristische villa thuis aan de Franse Rivièra of net niet? Oordeel zelf Bjorn Cocquyt

03 juni 2020

17u16 1 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa aan de Côte d’Azur.

De architecten van NADAAA tekenden de plannen al in 2012, maar de bouw werd pas eind vorig jaar afgewerkt. Al die tijd al zorgt de villa voor controverse, want mensen vragen zich luidop af of zo'n futuristisch project wel thuishoort in het dorpje Ramatuelle, op de heuvels van Paillas met zicht op Saint-Tropez.

(lees verder onder de foto’s)

De architecten verdedigen hun ontwerp door te stellen dat het op de omgeving is afgestemd. In een nog niet zo lang verleden waren hier wijngaarden en fruitbomen, maar die verdwenen door een recente verkaveling. De aggregaten die in de beton werden verwerkt en voor een bruingele kleur zorgen, verwijzen naar het vroegere landschap.

(lees verder onder de foto’s)

De twee L-vormige volumes zijn opgevat als vleugels die het huis afschermen. Aan de straatkant zijn de gevels daarom grotendeels gesloten. Achteraan zijn uiteraard grote raampartijen geïntegreerd om te kunnen genieten van de spectaculaire uitzichten. Die zijn er ook vanuit de gang waar smalle ramen in het bassin van het zwembad zitten en uitkijken op het water.

Of deze villa een meerwaarde is voor de Côte d’Azur of net niet moet je vooral zelf oordelen.