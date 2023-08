Hond of kat in de tuin? Deze planten zijn (g)een goed idee

Juiste instincten en reflexen

“Op zich zijn nogal wat planten, bloemen en struiken giftig voor honden en katten. Maar ik kan je meteen geruststellen: slechts zelden eten ze er (te veel) van. Meestal weten ze instinctmatig welke planten ze wel of niet mogen opeten. Of ze hebben al snel door dat iets niet goed voor hen is”, aldus Sam Van Meirhaeghe. “Slechts een minderheid komt dus in de problemen door giftige planten.”



Vertrouw je het toch niet helemaal?

“Dan kan je er voor kiezen om geen kerstroos (helleborus), vingerhoedskruid, oleander en doornappel (datura) in je tuin te planten. Die planten zijn bijvoorbeeld giftig voor honden en katten. Doornappel is trouwens ook erg giftig voor de mens."

“Maar dus nogmaals, de meeste blijven er vanzelf af. En in tegenstelling tot wat je misschien dacht: orchideeën, van de gewone phalaenopsis, over dendrobium en miltonia tot zelfs cambria, zijn niet giftig voor huisdieren.”



Welke planten zijn zeker wél veilig?

Als katten en honden van een plant in de tuin knabbelen, kiezen ze nogal snel voor gras. “Dat mag dus zeker niet ontbreken als je je tuin huisdiervriendelijk wilt maken. Natuurlijk kan je daarbij kiezen voor gewoon gras, maar ook de vele siergrassen, zoals carex en pennisetum, zijn oké. Grassen staan het liefst in (half)schaduw. In principe zijn grassen geen enkel probleem voor je kat of hond. Je huisdier braakt dit gras namelijk terug uit. Ze eten het enkel even op om hun maag te schuren.”

Grassen kan je dan combineren met andere planten die niet giftig zijn voor katten en honden. “Daarbij heb je keuze te over. Denk bijvoorbeeld aan lavendel, erica, fragaria vesca (een bladverliezende, bodembedekkende sieraardbei), alchemilla molis (vrouwenmantel) en geranium. Al die planten staan het liefst in de zon. Of veronicastrum, ceanothus (Amerikaanse sering), ajuga reptans (kruipend zenegroen) en brunnera. Die staan het liefst in halfschaduw. En dan heb je ook nog varens, hosta en vinca minor (kleine maagdenpalm), die het best volledig in de schaduw staan.”

Nog een binnenkopper: natuurlijk kan je ook kattenkruid planten. Een aanlokkelijke, winterharde, makkelijke vaste plant waarop katten dol zijn. “Woekeren zal de plant niet doen, wegens te populair! (lacht)”



Hoe maak je je tuin nog meer huisdiervriendelijk?

Verder komt het er vooral op aan je huisdier genoeg ruimte te geven. “Wissel genoeg af met hoge en lagere beplanting, zodat katten er bijvoorbeeld tussen kunnen kruipen of onder kunnen liggen. Sowieso moet je tuin voldoende schaduw bieden, waar je hond of kat beschutting vindt tegen de zon. Voorzie bovendien in een plaats waar je kat kan drinken. En in een plek waar je hond of kat zijn of haar gevoeg kan doen, ook erg belangrijk!”



