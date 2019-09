Gesponsorde inhoud HomeLab: uniek ‘labo’ voor de technologie van morgen Aangeboden door Velbus

24 september 2019

10u02 0 WOON. Op het eerste zicht lijkt het HomeLab een gewoon huis, maar achter de wanden, vloeren en plafonds zit de allernieuwste technologie verborgen. In dit innovatiehuis van Imec en de Universiteit Gent kunnen onderzoekers en hun proefpersonen verblijven om nieuwe smart home technieken uit te testen. Uniek in Europa!

Smart home applicaties en diensten zijn niet nieuw. Technologie wordt slimmer, elektrische componenten steeds geavanceerder en installaties moderner. Maar met het HomeLab bieden het Leuvense onderzoekscentrum Imec en de Universiteit Gent onderzoekers uit heel Europa een uniek en onafhankelijk platform. Ze kunnen er hun nieuwste technieken uittesten in een echte woonomgeving. En die technieken kunnen heel uiteenlopend zijn: van huisautomatisering en (gezondheids)zorg, spraaktechnologie en energie, tot entertainment en veiligheid. Allemaal met hetzelfde doel: het leven makkelijker maken.

Op punt stellen

Op 600 m2, verspreid over drie verdiepingen, zitten er internetmodems, kabels, sensoren en een volledig domoticasysteem achter de valse wanden, verhoogde vloeren en verlaagde plafonds verborgen. Onderzoekers en proefpersonen kunnen verblijven in het HomeLab en in levensechte omstandigheden bekijken of hun technieken werken. Als deel van het domoticasysteem koos HomeLab bewust voor het open home automatiseringssysteem van Velbus. Dit werkt naadloos samen met alle andere hi-tech technieken die er worden getest.

Technieken laten samenwerken

Belangrijker nog dan individuele technieken uittesten, is bekijken of ze ook vlot met mekaar kunnen samenwerken en compatibel zijn. Om domotica compatibel te maken met meerdere objecten en systemen in huis, is er nood aan specifieke software die dit kan realiseren. Ook dat is iets wat in het HomeLab verder wordt onderzocht. Het systeem van Velbus leent zich in dat opzicht uitstekend voor integratie met andere systemen, zoals KNX en Niko, vanwege zijn open protocol. Vandaar dat HomeLab Velbus actief als partner bij dit initiatief betrekt.

