Hogedrukreiniger: altijd en overal? Pas op, dit kan je er wél en niet mee schoonmaken

Maakt het uitzicht op een vuil, groen uitgeslagen terras je niet meteen vrolijk? Heel herkenbaar! Dan is het hoog tijd om de hogedrukreiniger boven te halen en de ergernissen van je af te poetsen. Het terras afspuiten is een klassieke taak die je met zo'n toestel uitvoert, maar wat kan je er nog mee proper maken? En wat zeker niet? HLN Shop bevoorraadt je met advies en, om af te sluiten, met zes zéér concrete tips voor een veilig gebruik.

Een hogedrukreiniger zet water onder - de naam spreekt voor zich - hoge druk, om zo in een geconcentreerde straal efficiënt hardnekkig vuil te verwijderen. Buiten kan dit water gemakkelijk wegvloeien via je tuin of afvoerputje, maar binnenshuis, waar het je meubels en vloeren kan beschadigen, wil je het niet hebben. Bovendien zijn spullen daar zelden zo vuil dat een hogedrukreiniger nut heeft. Een vochtige poetsdoek en wat schoonmaakmiddel volstaan meestal wel.



Buitenshuis

Je buitenruimte krijgt onder invloed van de weerselementen daarentegen heel wat meer te verduren, waardoor grovere middelen welkom zijn. Aangekoekt vuil, mos en algen verwijder je dan gemakkelijk van je terrastegels met een hogedrukreiniger. Maar ook voor andere oppervlakken buitenshuis leent dit toestel zich uitstekend. Denk aan de garagepoort, afvoerbuizen of de stoep voor je woning.

Hout en beton

Heb je een houten terras of betonnen koer? Ook die kan je onder handen nemen met een hogedrukreiniger. Beton kan de krachtige straal probleemloos verduren en ook voor hout dat geschikt is voor gebruik buiten vormt het - normaal gezien - geen probleem. Om helemaal zeker te zijn, werk je niet te dicht op het oppervlak en begin je op een onopvallende plek. Daar kan je het effect van de straal op het materiaal voorzichtig testen.

Brandschone barbecue

Een schoon terras vraagt natuurlijk om een barbecue. En jawel, ook die maak je na afloop van je smulfestijn in een wip weer proper met de hogedrukreiniger. Liet het feest zijn sporen na, dan pak je zo in één beweging de terrasvloer, barbecue, maar ook de tuinmeubels aan. Waarna alles er weer als nieuw uitziet, klaar voor een volgend feestje.

Wassen zonder krassen

Je auto laten blinken na een behandeling met de hogedrukreiniger? Dat is over het algemeen niet zo’n goed idee, want de krachtige straal kan de lak van je wagen beschadigen, waardoor roest vrij spel krijgt.

Maar er is een oplossing: gebruik je namelijk een speciale opzetborstel met zachte haren en stel je de druk niet te hoog in, loopt je vierwieler geen enkel risico. Het gebruik van de hogedrukreiniger is in dat geval zelfs ideaal om krassen te vermijden. Zo reinig je met een gerust hart je wagen en de velgen. Ook andere voertuigen, zoals je fiets of brommer, kan je op die manier snel en veilig een wasbeurt geven.



Voorzichtig met verf

In diezelfde optiek is de hogedrukreiniger ook niet aangewezen voor geverfde oppervlakken; denk dan aan sommige buitenmuren of raamkozijnen. Door de hoge druk bladdert de verf er immers gewoon van af en kan je opnieuw gaan schilderen. Tenzij dit net de bedoeling is, laat je de hogedrukreiniger voor deze schoonmaaktaak dus maar beter achterwege.

Niet doen: je dak schoonspuiten

Tenslotte is het niet slim om met je handige gereedschap op het dak te klimmen. Gevaarlijke hoogte of een ladder en een al te krachtige waterstraal zijn geen veilige combinatie, aangezien de terugslag je uit je evenwicht kan brengen met alle gevolgen van dien.

Daar komt bij dat dakbedekking vaak niet bestand is tegen een te geconcentreerde druk: dakpannen of ander materiaal dat het dak beschermt, kunnen loskomen. Heeft je hogedrukreiniger voldoende bereik, kan je er wel vanaf de begane grond bijvoorbeeld je dakgoot mee schoon spuiten.

Zes tips voor een veilig gebruik: • Haal voor je begint je terras leeg of zorg dat er geen andere spullen in de weg liggen die beschadigd kunnen raken of je hinderen bij het werk.

• Blijf met het water steeds uit de buurt van elektriciteit.

• Bouw de druk geleidelijk aan op. Krijg je met een lage druk het vuil niet weg én bemerk je nergens schade, dan kan je de kracht van de straal stapsgewijs opvoeren.

• Bewaar de de nodige afstand - zo’n 30 centimeter - tussen de spuit en het te reinigen oppervlak.

• Gebruik speciale opzetborstels om meer gevoelige materialen schoon te maken.

• Je auto wassen? Wees extra voorzichtig bij de banden, want indien er te veel druk op het ventiel komt, kan dit ombuigen.

