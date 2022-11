Hoge energieprijzen: experts vrezen voor schimmel- en vochtproblemen deze winterperiode

LiviosDoordat we onze verwarming allemaal wat lager zetten, stijgt het risico op een (te) vochtige lucht in huis. Experts vrezen dan ook voor een heuse schimmelgolf deze winter, met de bijhorende gezondheidsproblemen voor jezelf en schade voor je woning tot gevolg. Bouwsite Livios legt uit hoe je dit alles voorkomt.

Hoe besparen op je energiefactuur? Het is - wat ons betreft - dé vraag van het jaar. Nu de temperaturen dalen, zullen we pas echt merken dat we onze thermostaat wat lager hebben gezet. Warmte in huis is dus kostbaar goed en we willen vermijden dat deze onnodig ontsnapt. Daarom sluiten we ventilatieroosters, durven we amper ramen open te zetten en elk kiertje en spleetje plamuren we dicht.

Uit balans

Gevolg? De luchtvochtigheid raakt uit balans en er treedt condensatievocht op. Dat vocht kan zich - omdat we de thermostaat nu lager zetten - gaan vastzetten, en waar er veel vocht is … kan schimmel optreden. Maar hoe hou je je luchtvochtigheid dan op peil en vermijd je schimmel? Met deze tips loodsen we je door je dag.

7.00 uur - Open de ramen

Zet je ramen open zodra je uit bed komt. Het is trouwens beter om ze een kwartiertje wagenwijd open te zetten, dan een langere tijd op kiepstand. Zo gaat er minder warmte verloren. Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert zelfs om dit meermaals per dag te doen. “Het klinkt tegenstrijdig, maar de ramen moeten ook deze winter meermaals per dag open. Zelfs al kost energie veel. Anders riskeer je vochtproblemen in huis én zo ook gezondheidsproblemen”, aldus het Agentschap.

8.00 uur - Douchen met de deur dicht

Spring je de douche in, hou dan de badkamerdeur dicht. Zo kan het vocht zich niet verspreiden naar andere delen van het huis. Neem je een douche en ontstaat er condens op de spiegels? Dan is er op dat moment te veel vochtproductie in de ruimte. Heb je een afzuigsysteem in je badkamer, zet dat dan aan. Douche ook niet te lang en maak je douche na gebruik goed droog met een aftrekkertje of droge doek. Dit om schimmelvorming te voorkomen.

9.00 uur - Ventileer, ventileer, ventileer

Thuis (aan het werk)? Ventileer altijd als je in huis bent. Dus open je ventilatierooster of zet een raam of deur op een kier. Heb je een ventilatiesysteem, dan gebeurt dit vanzelf. Verse lucht komt de woning binnen via droge ruimtes, zoals de woonkamer en slaapkamer. Die lucht verplaatst zich via doorstroomopeningen naar natte ruimtes, zoals badkamer, keuken en het toilet, waar ze wordt afgevoerd.

Een goed afgesteld mechanisch ventilatiesysteem detecteert zelf waar, wanneer en hoeveel lucht er moet worden aan- en afgevoerd. Welk systeem je kiest, hangt af van je eigen woonsituatie. En ook je ventilatiesysteem heeft af en toe nood aan een onderhoudsbeurt.

Schakel je ventilatiesysteem alleszins niet uit wanneer het buiten kouder wordt. Hetzelfde geldt voor het afdekken of sluiten van ventilatieroosters.

18.00 uur - Kook met de dampkap aan

Tijdens het koken komt er op korte termijn veel vocht (en geurtjes) vrij. Een goede dampkap is dus van groot belang. Laat de dampkap gerust nog even aanstaan na het koken voor een optimale verwijdering van de kooklucht. Maak de filters van je afzuigkap regelmatig schoon of vervang ze indien nodig.

19.00 uur - Droog je was in een aparte ruimte

Je droogkast laat je nu waarschijnlijk liever een keertje minder draaien. Een alternatief is je was binnen drogen, maar hang je was dan naast een raam, deur of ventilatierooster dat je open kan zetten. Het water dat verdampt uit je natte kledij nestelt zich anders in de muren. Plaats je rekje ook liefst in een aparte ruimte, zoals een washok of bureau. Deze ruimte kan je snel ventileren, zonder te veel warmte te verliezen. Of … hang je was op een droge winterdag gewoon tijdig buiten!

23.00 uur - Laat de temperatuur niet te hard zakken

Blijf je woning ook ‘s nachts voldoende verwarmen. Laat de temperatuur in ieder geval niet onder de 15 graden komen. Onder die temperatuur maak je je huis wel erg aantrekkelijk voor schimmels en andere vochtproblemen. Koude muren werken namelijk vochtproblemen in de hand.

Geen idee hoe je (beginnende) vochtproblemen herkent? Architect Els Staessens geeft je handige tips.

Bron: Livios