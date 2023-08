Hoeveel scoor jij? Dit zijn de tien meest vergeten zaken tijdens het schoonmaken

vtwonenStoffen, dweilen, stofzuigen… schoonmaken is misschien niet je favoriete hobby. Toch moet het regelmatig gebeuren en heb je waarschijnlijk een eigen routine die bij jou en je woning past. De kans is echter groot dat je alles op automatische piloot doet. Dan kan je, zo weet vtwonen.be , al eens iets vergeten. De onderstaande zaken worden alvast het vaakst over het hoofd gezien.

Radiator

Er hangen er meerdere van in huis en toch wordt de radiator dikwijls overgeslagen in de schoonmaakronde. Nochtans heeft stof in je radiator een paar opvallende nadelen: niet alleen ga je er vaker van niezen en is het slecht voor de luchtkwaliteit, ook je energierekening gaat ervan de hoogte in.

Hoe maak je de verwarming het beste schoon? Zorg er in ieder geval voor dat je het systeem uitschakelt. Dat werkt een pak aangenamer.



Toiletborstel

Deze borstel wordt eveneens vaak overgeslagen tijdens het schoonmaken. En als er iets vies is in huis, dan is het dit hulpmiddel wel. Snel onder handen nemen is dus de boodschap. Spoel de borstel regelmatig uit met kokend heet water en een fris geurend schoonmaakmiddel.

Plafond

Stofzuigen doen we voornamelijk op de vloer, maar de ruimte boven je hoofd verdient tevens de nodige aandacht. Stof nestelt zich immers ook in de hoeken bij het plafond. Verwijder de kop van je stofzuiger, zodat alleen de stofzuigerslang overblijft... et voilà.



Lampen

Het valt vaak pas op zodra je er een keer iets aandachtiger naar kijkt: stof op de lampen. Gelukkig is dit probleem zo opgelost met een stoffer. Vergeet ook de binnenkant van de lampenkap en de lamp zelf niet natuurlijk.

Onderkant van de keukenkastjes

De keuken wordt vaak grondig onder handen genomen. Toch wordt er een bepaald stuk vaak overgeslagen: de onderkant van de keukenkastjes. En die kunnen best smerig zijn. Met name kastjes naast het fornuis, want vetresten hechten zich hier maar al te graag.

Vuilnisbak

We blijven even in de keuken met het meest vieze onderdeel ervan: de restafvalbak. Deze is natuurlijk standaard al niet heel schoon, maar wat dacht je specifiek van het deksel en de buitenkant?



Rubbers

Als een koelkast of wasmachine smerig is, herken je dat vaak direct aan de geur. Even flink poetsen en klaar. Alleszins, dat zou je denken. Maar ook in de rubbers van deze toestellen hoopt zich veel vuil op. Niet vergeten dus!

Planten

Als plantenliefhebber mag je tijdens je schoonmaakronde je groene vrienden echt niet vergeten. Stof dat zich op blaadjes hecht, moet je liefst zo snel mogelijk weghalen. Zo kunnen de planten beter zonlicht opnemen.

Beddengoed

Dat je dekbedovertrek en kussenhoezen regelmatig een wasbeurt krijgen is logisch, maar vergeet je niet af en toe je lakens zelf te wassen? Ook kussens kun je opnieuw blinkend schoon krijgen. En wat is er fijner dan een fris bed?



Deuren

Deze worden regelmatig vergeten als het om schoonmaken gaat. Toch verdienen ze voldoende aandacht. Zo is het verstandig om niet alleen de deurkruk schoon te maken, maar ook de delen erboven en eronder, om zo hand- en vingerafdrukken te verwijderen. Stof de deuren daarnaast eens goed af: met name de randen, nisjes of ramen in oude deuren worden nog weleens vergeten tijdens de schoonmaakronde.

