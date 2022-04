Hoeveel kost het om een veranda te plaatsen? “Vanaf 1.500 euro per m² heb je een goede basis”

LiviosWil je je woning vergroten, meer daglicht in huis halen en het hele jaar door van het zicht op je tuin genieten? Met een veranda sla je drie vliegen in een klap. Maar op welk prijskaartje moet je daarvoor rekenen? Bouwsite Livios ging achter de belangrijkste kostenbepalers aan.

Klassieke veranda of leefveranda?

De eerste grote keuze die de prijs beïnvloedt, is het soort veranda. De klassieke veranda is in principe de meest voordelige uitvoering. Deze veranda bestaat voornamelijk uit glas en is ook qua uitzicht en gevoel een volledig nieuwe bijbouw. Qua dakvulling heb je de keuze tussen (zonwerend) glas, geïsoleerde panelen of polycarbonaatplaten.

De leef- of woonveranda is als het ware een verlengstuk van je woning, een extra leefruimte die je elke dag van het jaar kan gebruiken. Een goed geïsoleerd plat dak, eventueel in combinatie met een lichtstraat, zorgt voor een aangename temperatuur in zomer en winter. Bijkomend voordeel is dat je het interieur in je woning gewoon kan doortrekken naar je leefveranda. Bovendien heb je hier heel wat meer opties om dat comfort nog te verbeteren. Wat natuurlijk een invloed heeft op het budget.

“Tegenwoordig zijn we sowieso gebonden aan heel wat normen. Ook op vlak van EPB”, zegt Luc Willems van Willems Veranda’s. “Superisolerend glas en thermische profielen zijn vandaag de regel. En ook qua vloer- en muuropbouw houden we hier sterk rekening mee.”

Je toekomstige veranda begint met een goed ontwerp: over deze 5 zaken moet je op voorhand nadenken

Richtprijs: 1.500 euro per m²

“Wanneer je als klant uitgaat van 1.500 euro per m² (exclusief btw), dan heb je sowieso een goede basis”, meent Luc Willems. Voor een woning jonger dan 10 jaar komt dat dan op 1.815 euro (21% btw), voor een woning ouder dan 10 jaar op 1.590 euro (6% btw). Voor die prijs heb je een klassieke veranda met maximaal comfort en verschillende opties, of een degelijk uitgewerkte leefveranda. Inclusief plaatsings- en productiekosten. En ook de kosten voor de voorbereidingswerken, zoals het opstellen van de plannen, zijn hier inbegrepen. Afhankelijk van de gekozen afwerking en opties kan je bij een leefveranda nog boven of onder die vierkantemeterprijs gaan.

Normaal gezien kom je met deze prijs achteraf niet snel voor onaangename verrassingen te staan. Laat zeker sowieso op voorhand een adviseur langskomen, die tot in de puntjes uittelt wat het je effectief zal kosten.

Volledig scherm © Reynaers aluminium

Het basispakket

Wat zit er allemaal in het basispakket van een veranda? En wat doet de uiteindelijke kostprijs dalen of stijgen?

1. Dakstructuur

“Het dak is het meest cruciale onderdeel van een leefveranda”, zegt Luc Willems duidelijk. “Dit bepaalt in grote mate je binnencomfort. Welke soort isolatie kies je en hoe dik isoleer je? Bouw je een lichtkoepel in of niet? Ook de verschillende types lichtstraten (zadeldak, viervlaksdak, één helling) bepalen de prijs van de totale dakconstructie. En hoe groot wordt die lichtstraat in verhouding tot de rest van je dakstructuur?”

2. Wanden

Geen veranda zonder wanden natuurlijk. Hier bepaalt voornamelijk de kwaliteit van de profielen de prijs. “De meerderheid van de verandabouwers werkt met aluminium profielen”, gaat Luc Willems verder. “De voordelen: het materiaal zet amper uit, heeft nauwelijks onderhoud nodig en je hebt geen last van rottingsverschijnselen. Bovendien is het ook goedkoper dan hout, wat over de jaren heen toch meer onderhoud vraagt en ook minder kleurvast is. Pvc komt nog zelden voor, ook omdat het moeilijk is om bepaalde overspanningen te maken.” Lees hier meer over de verschillende materialen voor je veranda

Voor de beglazing heb je dezelfde keuzes als in de woningbouw. Is je veranda zuidgericht, dan is zonwerend glas aan te raden om oververhitting tegen te gaan. Maar ook dubbel glas of hoogrendementsglas kan volstaan. Zonwerende of triple beglazing kosten natuurlijk meer. Ontdek hier welk glas je het beste kiest

“Nog een belangrijke factor is de oppervlakte van de glaspartijen”, merkt Luc Willems op. “Werk je met glas van boven tot onder? Of komen er muurtjes? De afwerking van het glas (kruishouten, panelen) of de muurtjes (in gevelsteen, gevelpleister…) weegt ook door op de prijs. Ook schuifdeuren, ten slotte, zijn duurder dan vaste of opendraaiende deuren.” Bekijk hier de richtprijzen voor buitenschrijnwerk

3. Verlichting

Laatste onderdeel in het basispakket is de verlichting. Integreer je een basic verlichting via buisprofielen of werk je spots in via een vals plafond? “Spots of de nieuwste ledverlichting zijn wel iets duurder, maar bieden ook meer lichtcomfort.”

Opties

Los van het basispakket, heb je nog een aantal opties die de prijs bepalen, net zoals dit bij een gewone nieuwbouw of verbouwing gaat. Denk maar aan de vloerkeuze of het toevoegen van screens. Ook verwarming en koeling zorgen voor een nog beter comfort. Kies je hier voor een hout- of pelletkachel? Of werk je met een airco of warmtepomp? Lees hier hoeveel zo’n screen kost

Volledig scherm © Wilms

Nog een aantal tips! Tot slot geven we nog een aantal tips mee die zeker van pas komen wanneer je op zoek gaat naar een veranda: • Ga je voor een veranda die kleiner is dan 40 m² en blijft deze onder een nokhoogte van 4m? Dan volstaat in principe een meldingsplicht. Zo niet, is een vergunning nodig. Raak je aan de stabiliteit? Dan komt er een architect aan te pas. Een extra kost dus. Lees hier meer details over de regelgeving rond veranda’s. • Kleur kiezen? Dezelfde kleur voor de binnen- en buitenkant van je profielen is goedkoper dan twee verschillende kleuren. • Bespaar niet op het profiel zelf. Een profiel van lagere kwaliteit is misschien wel goedkoper, maar boet in op sterkte en levensduur. • Geen budget voor zonwering? Deze kost stel je gemakkelijk uit. Je verandabouwer treft de voorzieningen, zodat de grote investering pas later hoeft te gebeuren.

Geen budget voor een veranda? Misschien is een terrasoverkapping dan een beter optie. Alles over dat prijskaartje lees je hier

