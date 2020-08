Gesponsorde inhoud Hoeveel kost een warmtepomp? Dit zijn de richtprijzen Aangeboden door Daikin

12u07 0 WOON. Een warmtepomp is dé duurzame en milieubewuste oplossing om je woning in de toekomst te verwarmen en te koelen. Je verkleint er niet alleen je ecologisch voetafdruk mee, je bespaart ook nog eens flink op je energiekosten door gebruik te maken van natuurlijke energiebronnen. Maar welk budget moet je voorzien als je een warmtepomp wil installeren? Het antwoord op die vraag is afhankelijk van verschillende factoren zoals o.a. het type warmtepomp, het vermogen en de installatiekost.

Type warmtepomp

De grootse prijsbepaler bij de aanschaf van een warmtepomp is het type. Het goedkoopste type is de lucht-luchtwarmtepomp met een richtprijs vanaf 1.000 euro. Deze is ideaal om kleinere ruimtes te verwarmen. Wil je een warmtepomp met een hoger rendement? Dan kan je kiezen voor een lucht-waterwarmtepomp of hybride warmtepomp, maar hier moet je wel rekening houden met een richtprijs vanaf 5.000 à 6.000 euro. De duurste warmtepompen zijn de lucht-waterwarmtepomp hoge temperatuur met een richtprijs van 9.000 à 11.000 euro en de grond-waterwarmtepomp die je ongeveer 12.000 tot 13.000 euro kost.

Installatie

Een andere factor die het prijskaartje van je warmtepomp bepaalt, is de installatiekost. Die hangt onder andere af van de lengte van de leidingen en het aantal aansluitingen die nodig zijn. Om te weten hoeveel de installatie van een warmtepomp in jouw woning precies kost, neem je best contact op met een erkend installateur. Die kan je een offerte op maat maken en je helpen om een maximaal rendement uit je systeem te halen.

Premie

Wanneer je je warmtepomp laat installeren door een erkend vakman, kan je bovendien beroep doen op een premie. Die is afhankelijk van het gewest waarin je woont. Surf dus zeker eens naar de website van het Vlaams, Waals of Brussels gewest om te zien op welk bedrag je recht hebt. De netbeheerder van warmtepompen keert de premie uit als je toestel geplaatst én gefactureerd wordt door een aannemer met een certificaat van betrouwbaarheid voor warmtepompen of ondiepe geothermische systemen. Vergeet dus niet het certificeringsnummer van de installateur te vragen en dit te vermelden op het aanvraagformulier van je premie.

