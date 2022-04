Hoelang duurt het vooraleer je zonnepanelen, een warmtepomp of extra isolatie terugverdiend hebt?

Afhankelijk van de staat waarin je renovatiewoning zich bevindt, zijn er verschillende soorten werken die je kan uitvoeren. Beantwoorden de comfortgraad en klimaatvriendelijkheid van je huis aan jouw noden en de wettelijke eisen? Dan is het interessant om je aan energetische ingrepen te wagen die je ook op financieel vlak iets opbrengen. Van zonnepanelen over isolatie tot verwarming: we lijsten op hoeveel je eruit haalt en hoelang dat duurt.

Grootste besparing: zonnepanelen

Wil je zo snel en zoveel mogelijk energie besparen? Dan is het een verstandige keuze om je eigen stroom op te wekken met zonnepanelen. Puur op financieel vlak levert een zonnepaneleninstallatie je jaarlijks het meeste op, zelfs nu de regeling rond de terugdraaiende teller in Vlaanderen is afgeschaft. Een gemiddelde installatie kost 5.000 tot 6.000 euro.

Het is vooral zaak om ook zoveel mogelijk van je eigen productie zelf te verbruiken en dus zo weinig mogelijk op het energienet te injecteren. Als je 30 procent van de energie die je zonnepanelen opwekken, zelf kan verbruiken, heb je de investering op 10 jaar tijd terugverdiend.

Sinds begin 2021 kan je een premie aanvragen om zonnepanelen te plaatsen. Sinds 1 april 2022 geldt er bovendien een verlaagd btw-tarief van 6% voor zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Lees er hier alles over.

Alles begint bij isolatie

Een nog belangrijkere ingreep dan zonnepanelen plaatsen, is je woning optimaal isoleren. Als de warme of frisse lucht niet langs de gaten en kieren in je dak, muren en vloer naar buiten kan ontsnappen, hoef je ook veel minder te verwarmen en koelen.

Wist je dat tot 30 procent van de warmte in huis ontsnapt door het dak? Daardoor is dakisolatie een van de efficiëntste manieren om energie te besparen. Dat geldt zowel voor een hellend als een plat dak. Isoleer je je dak langs de binnenkant? Dan kost je dat tussen de 70 en 100 euro per m². Als je je dak langs de buitenkant in orde brengt, betaal je tussen de 200 en 270 euro per m². In beide gevallen bespaar je tot 30 procent energie en heb je je investering na drie à vijf jaar terugverdiend. Gebruik je je zolder niet? Dan is het voldoende om je zoldervloer te isoleren.

Met vloer- of kelderisolatie vermijd je dan weer dat koude lucht je huis binnendringt via de grond. Bovendien ontneem je zo schimmels de kans om te groeien. Je kan ofwel het plafond van je kelder isoleren, ofwel de bodem. De beste optie is afhankelijk van de kelderoppervlakte. Heb je geen kelder? Dan kan je met vloerisolatie het warmteverlies via de grond beperken. Vloer- of kelderisolatie kost je zo’n 30 euro per m². Je kan meteen rekenen op een energiebesparing van 10%, op acht jaar tijd heb je je uitgave volledig terugverdiend.

Een laatste optie is spouwmuurisolatie, bijvoorbeeld met duurzame EPS-parels. Is je spouw minder dan 5 cm dik? Dan isoleer je je gevels het best langs de buitenkant. Zo verlies je geen leefruimte en kan je je gevel in één klap van een nieuwe look voorzien. Door het bijkomende plaatsverlies en de rommel in huis, is het minder interessant om je binnenmuren te isoleren. Net als vloerisolatie kost muurisolatie je ongeveer 30 euro per m² en heb je na drie à vijf jaar je uitgaven gerecupereerd. Je bespaart er wel meer energie mee, namelijk zo’n 20%.

Verwarming: keuze te over

Wil je je woning energiezuinig verwarmen? Dan bestaan er tegenwoordig heel wat geschikte technieken. Denk maar aan condensatieketels met een hoog rendement als je op gas of stookolie verwarmt. Is je woning luchtdicht geïsoleerd en wek je je eigen elektriciteit op? Dan is een warmtepomp een goede optie. Onderzoek op voorhand wel welk type geschikt is voor jouw woning. En laat je niet afschrikken door de initiële investering. Die bedraagt al gauw 10.000 euro, maar je verlaagt je energiefactuur wel meteen met 75 procent. Andere verwarmingstechnieken kosten je tussen de 2.000 en 5.000 euro, besparen je 25 tot 35 procent energie en verdien je na zes tot acht jaar terug. Bekijk hier welke warmtepomp het best bij jouw woning en budget past.

Ramen als laagste prioriteit

Heb je je dak, muren en vloeren geïsoleerd? Dan is het nuttig om ook je ramen te vervangen. Tegenwoordig is dubbel glas sowieso de norm, maar met driedubbele of hoogrendementsbeglazing ga je nog een stap verder. Hoe dikker de beglazing, hoe groter de investering én de energiebesparing. Nieuwe ramen met hoogrendementsglas kosten je 80 à 90 euro per m². Ze leveren je een energiebesparing van 15% op, maar het duurt wel meer dan tien jaar voor je ze hebt terugverdiend. Hou er bovendien rekening mee dat je mogelijk ook je raamprofielen moet vervangen, zeker als je ramen echt oud zijn. Ook voor isolatie en nieuwe beglazing kan je nog een premie aanvragen.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.

Bron: Livios