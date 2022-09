Hoe zorg je ervoor dat je gazon herstelt? En welke groenten kan je nog planten? Deze tuinklussen plan je best in september

LiviosHet einde van de zomer is in zicht en de herfst ligt op de loer. De moestuin ziet er stilaan leeggeplukt uit en amateur-tuiniers kunnen binnenkort de pauzeknop indrukken. Maar toch is september een erg belangrijke maand in de tuin. Je begint namelijk met de voorbereidingen voor het volgende tuinseizoen. Bouwsite Livios vroeg tuinexpert Bart Verelst van Groen Groeien hoe de tuinkalender voor september eruitziet.

De laatste groentes uit de moestuin oogsten

De meeste groentes in de moestuin zijn ondertussen geoogst, bereid en opgegeten, maar september is nog steeds een echte oogstmaand. “Hard fruit, zoals appelen en peren, kan je in september oogsten”, vertelt Verelst. “De laatste kolen en knolgewassen moeten eveneens uit de grond. Aardappelen zitten bijvoorbeeld al een tijdje klaar en vanaf september gaan knaagdieren naarstig op zoek naar voedsel. De kans is dan groter dat ze de weg naar je moestuin vinden en alles opknabbelen.” In september oogst je daarom ook rode bieten en wortelen.

Volledig scherm © Getty Images

De moestuin opruimen

Nadat de moestuin kaalgeplukt is, is het tijd om dat stukje tuin leeg te maken. “Alles wat uitgebloeid is, moet uit de moestuin verdwijnen”, zegt Verelst. “Eenmaal de laatste kolen geoogst zijn en de tomaten allemaal geplukt zijn, moet je de planten zelf weghalen.” Zo maak je plaats voor nieuwe groentes, voorkom je dat de bodem voedingsarm wordt en kan je alvast beginnen te denken aan hoe je het de volgende zomer gaat aanpakken.

Planten in september

En toch kan je in september ook nog planten in de moestuin. Je kan dan kiezen voor groentes die op korte termijn resultaat leveren. “Een klassieker om te planten in september is veldsla. Die bladgroente groeit snel en kan na enkele weken geoogst worden”, verduidelijkt Verelst. Een huisgemaakt slaatje uit de moestuin kan dus nog tot oktober.

“Naar het einde van september toe mag je ook al look in de grond steken”, tipt Verelst. “Wie zich waagt aan witloof in de moestuin, kan in september de witloofwortelen uitgraven en ze twee weken laten rusten. Daarna mag het witloof ingekuild worden.”

Volledig scherm Op het einde van de maand september mag je look in de grond steken. © Getty Images/Aurora Open

Wat met het gazon in september?

In de zomer maai je het gazon beter niet te kort. Zo voorkom je dat de bodem uitdroogt en dat het gras dor wordt. Ook in september geldt diezelfde regel. “Je laat het gras beter iets hoger groeien”, vertelt Verelst. “Het gras moet nog zoveel mogelijk uit de fotosynthese halen. Zo kan je gazon veel suikers opsparen en de winter goed doorkomen.” Ziet je gazon er nog steeds dor uit? Lees hier hoe je hem weer herstelt.

Composteren

Eind september is eveneens de uitgelezen periode om je gazon te voeden. “Ik raad aan om een dun laagje compost te leggen bovenop het gazon”, verduidelijkt Verelst. “Zo verrijk je niet alleen de bodem, maar stimuleer je ook het bodemleven in je gazon.” Composteren kan ook makkelijk door een laagje gevallen blaadjes over het gazon te verspreiden. Regenwormen zullen daarop afkomen en de blaadjes de grond intrekken. Zo worden bovendien capillaire kanaaltjes gecreëerd in de ondergrond waardoor de bodem volgende zomer beter vocht zal kunnen vasthouden. Lees hier hoe je een gazon aanlegt én gezond houdt.

Wat je beter niet doet in september: gras zaaien

In september kan je dus heel wat klusjes doen, maar zaaien is nog niet aan de orde. “Tijdens de nacht ontstaat er al wat dauw en dat is positief voor het kiemen van de graszaadjes. Maar overdag geldt er nog steeds extreme droogte waardoor de kiem kan afsterven”, verduidelijkt Verelst. “Vroeger was september nochtans dé maand bij uitstek om gras te zaaien, maar de kalender voor tuinklussen verschuift.”

Hetzelfde geldt trouwens voor voorjaarsbollen. Ook daarmee wacht je beter nog even. “De voorjaarsbollen zouden door de warmte in september al kunnen kiemen en dat is natuurlijk niet de bedoeling”, legt Verelst uit.

Volledig scherm Leg een dun laagje compost over je gazon of laat de gevallen bladeren liggen. © Getty Images

Dek de vijver af

Eind september begint de herfst en laten de bomen hun blaadjes los. Om problemen in de vijver te voorkomen, span je beter een net over het water. Zo blijft de vijver in topconditie. Lees hier hoe je een vijver onderhoudt.

Maak de tuin herfstklaar

Verder kan je ook nog enkele kleine voorbereidingen treffen om je tuin klaar te maken voor de herfst. De tuinmeubelen zal je waarschijnlijk niet meer gebruiken. Die kan je grondig schoonmaken en opbergen tot de volgende zomer aanbreekt. Eventueel kan je ook al vogelhuisjes ophangen en voedselballetjes voor vogels inslaan.

