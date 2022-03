Hoe weet je of je spouwmuur nog niet geïsoleerd is? En hoeveel kost het om dat te laten doen?

Je spouwmuur isoleren is vooral interessant om snel en goedkoop resultaat te boeken. De richtprijs is 20 à 23 euro per vierkante meter geïsoleerde buitengevel, inclusief btw. In vergelijking met het isoleren van de binnen- of buitenmuren, is dit wel de minst doeltreffende isolatiemethode, omdat de dikte van de spouw beperkt is.

Tip: Geen idee wat zo’n spouwmuur precies is? Lees hier wat je moet weten.

Voordelen

Via voorgeboorde openingen wordt isolatiemateriaal door de buitenmuur in de spouw gespoten of geblazen. Er komen geen breekwerken aan te pas en in één of twee dagen tijd zijn de werken achter de rug. Bovendien heb je geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Voor een optimale isolatiewaarde kan je spouwisolatie (nu of later) combineren met isolatie langs de buiten- of binnenzijde van je woning. Lees hier hoe je dat best aanpakt.

Spouwmuur controleren

Het is belangrijk dat de isolatiefirma op voorhand de spouw én je gevel goed controleert. Laat lekken in goten of regenwaterafvoeren eerst herstellen en kijk of het metselwerk nog in orde is. Je mag bijvoorbeeld geen last hebben van opstijgend vocht of doorslaande regen. Barsten in de gevel, verweerde gevelstenen of ontbrekende voegen kunnen ervoor zorgen dat regen in de spouw binnendringt. Je loopt dan niet alleen risico op een verminderde isolatiewaarde, maar ook op vochtproblemen. De spouw zelf wordt gecontroleerd met een camera, via een kleine opening in de voegen. Zo kan de firma de breedte bepalen en voor elke gevel bekijken of er zich niet te veel afval bevindt (mortelresten, steenpuin, bouwafval…).

Opgelet! Een gevel in geglazuurde baksteen, dampdichte verf of pleister mag je nooit na-isoleren, omdat eventueel vocht dan niet meer kan verdampen, met alle gevolgen van dien. Lees hier welke fouten je zeker nog moet vermijden bij spouwmuurisolatie.

Volledig scherm Om te achterhalen of jouw spouwmuur zich leent voor na-isolatie, wordt de spouw gecontroleerd met een camera, via een kleine opening in de voegen. © Isolatie Verhoeven

Kwaliteitsrichtlijnen

Een spouw opvullen is een werk voor specialisten. Ga alleen in zee met een geregistreerde aannemer die werkt volgens de STS 71-1-specificaties. Die technische richtlijnen gelden als kwaliteitsnorm voor het na-isoleren van spouwmuren met erkende producten, waaronder schuimen (PUR), minerale wollen (glaswol, rotswol) of korrels zoals polystyreenparels (EPS). Daarnaast zijn er nog de organische materialen, zoals zaagmeel, papiersnippers, wol… In principe maakt het niet zoveel uit welk materiaal je kiest, ze hebben elk hun voordelen. Een belangrijk aandachtspunt om in aanmerking te komen voor de premie is wel dat de lambda-waarde, die aangeeft hoe goed het materiaal isoleert, maximaal 0,065 W/mK bedraagt. Bekijk hier een overzicht van de lambda-waardes per isolatiemateriaal.

Premie

Een andere, belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor de premie is dat de spouw minstens 5 cm breed moet zijn. Dat wil echter niet zeggen dat het geen zin heeft om een minder dikke spouw ook op te vullen. De premie zelf bedraagt 5 euro/m2 spouwmuurisolatie. Je kan deze nog tot en met 30 juni 2022 aanvragen bij netbeheerder Fluvius. Daarna zal ze worden opgenomen in de eengemaakte VerbouwPremie. Die kan je online aanvragen vanaf 1 oktober 2022.

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijg je een premie, tussen 8 en 15 euro/m2 (afhankelijk van je inkomen). De R-waarde van het isolatiemateriaal (de warmteweerstand: hoe hoger de R-waarde, hoe beter de isolatie, red.) moet minstens 1 m2K/W bedragen. Isoleer je met een natuurlijk materiaal, komt daar nog eens 15 euro/m2 geïsoleerde geveloppervlakte bij. Het premiebedrag mag weliswaar niet meer bedragen dan 50 à 70 procent van de factuur (opnieuw afhankelijk van je inkomen).

Wallonië kent premies toe naargelang het aantal kWh dat je uitspaart door te isoleren (min. 15 cent per uitgespaarde kWh). Hoe beter je dus isoleert, hoe hoger de premie. Voor spouwmuurisolatie zal dat bedrag minimaal zijn.

Wil je isoleren? Bekijk hier op welke subsidies je precies kan rekenen.

Hoe weet je of je spouw geïsoleerd is?

Om te weten of de spouwmuur van jouw woning al geïsoleerd is, bestaat er een handig trucje om daar snel achter te komen. Met een boormachine maak je een gaatje op een plek waar twee voegen elkaar kruisen. Trek je de boor terug en hangt er isolatiemateriaal op de boor, dan is de spouwmuur al opgevuld. Dit is echter niet met alle materialen even goed te zien (met parels bijvoorbeeld). Om zeker te zijn, doe je best een beroep op een gespecialiseerde firma. Is de spouw nog niet geïsoleerd, kunnen zij onmiddellijk nagaan of isoleren mogelijk is.

Lees meer op Livios.be:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.

Bron: Livios