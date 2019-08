Hoe vraag je een premie voor een thuisbatterij aan? Redactie

Een tijdje geleden keurde de Vlaamse Regering de premie voor een thuisbatterij al goed. Nu ook het advies van de Raad van State helemaal rond is, kan je sinds 1 augustus effectief je premie aanvragen. Die bedraagt volgens bouwsite Livios maximaal 3.200 euro en kan nog tot eind 2020 worden aangevraagd.

Om een premie voor een thuisbatterij te krijgen, moet je beschikken over een digitale meter én kiezen voor het nieuw tarief. Wie nog geen digitale meter heeft maar wel de premie aanvraagt, krijgt de kosten van de installatie vergoed. Daarvoor volstaat de offerte van de digitale meter. Daarnaast geldt de premie enkel voor milieuvriendelijke batterijen zoals een lithium-ion of zoutwaterbatterij. Klassieke loodzuurbatterijen komen niet in aanmerking. De thuisbatterij moet daarnaast ook geplaatst worden door een erkend installateur.

Tip: Wat kost een thuisbatterij?

Hoeveel bedraagt de premie?

Thuisbatterijen zijn beschikbaar van 3 KwH tot 14 kwH. De premie bedraagt 250 euro per kilowattuur capaciteit. Daarbij geldt een maximumbedrag van 3.200 euro en mag de premie niet hoger zijn dan 35% van de investeringskost.

Hoe vraag je de premie aan?

De premie vraag je aan bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Daar heb je een attest van netbeheerder Fluvius voor nodig. Voor het attest van Fluvius moet je aan drie voorwaarden voldoen:

- De thuisbatterij is aangemeld bij Fluvius

- Je hebt een digitale meter in huis of aangevraagd

- Je kiest voor het nieuw tarief van de digitale meter

Voor de aanvraag van de premie bij het Departement Omgeving heb je de volgende documenten nodig:

- Attest van Fluvius

- Kopie van de factuur van een erkend installateur

- Verklaring op eer van de installateur (met o.a. het type en de capaciteit van de batterij)

- Keuringsbewijs

Tip: Lees hier waar je de premie online kan aanvragen.

