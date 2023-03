Hoe vind je hét perfecte hoofdkussen voor jouw lichaam? En moet het per se duur zijn? Kinesist vertelt waarop je moet letten

HLN ShopMoe uit je bed gerold op deze 16e ‘World Sleep Day’? Nochtans is een goede nachtrust cruciaal voor je functioneren, zowel professioneel als privé. Het hoofdkussen speelt daarin een sleutelrol. Laurens Habers, kinesist en medevennoot van Praktijk Corpus in Antwerpen, legt HLN Shop uit hoe je het beste hoofdkussen voor een zalige slaap kiest.

Laurens Habers: “Als kinesist behandel ik vaak mensen met rug-, nek- en hoofdpijnklachten. Een belangrijk onderdeel in die behandeling is het identificeren van alle mogelijke risicofactoren van hun klachten. De meest voorkomende zijn een verkeerde werkhouding, foutieve slaaphouding, stress en een doorgemaakt fysisch trauma, zoals bijvoorbeeld een whiplash.

Denk je pijnklachten te ondervinden door één of meerdere van bovenstaande risicofactoren? Contacteer dan in de eerste plaats een professional om je van je klachten af te helpen.”

Wat zijn de gevolgen van een verkeerde slaaphouding?

“Vaker wel dan niet, merken we dat een foutieve slaaphouding pijnklachten rond de wervelzuil veroorzaakt en in stand houdt. Voor een kinesist is het dus belangrijk om een correcte slaaphouding aan te leren aan de patiënt. Dé perfecte slaaphouding bestaat trouwens niet. Mensen verschillen anatomisch te veel om één houding voor te schrijven die voor iedereen werkt.”

“Het hoofdkussen heeft uiteraard een invloed op je slaaphouding, dus is het evenzeer van belang om na te gaan of je een correct kussen gebruikt. Ik vraag mijn patiënten dan meestal wanneer ze voor het laatst in een ander bed sliepen, bijvoorbeeld op reis of op bezoek bij vrienden. Hadden ze toen dezelfde pijnklachten bij het wakker worden? Als blijkt dat je minder of geen last meer had, dan bestaat de kans dat je thuis een foutief hoofdkussen gebruikt.”



Hoe herken je dan een correct hoofdkussen?

“Laten we ervan uitgaan dat je een juiste slaaphouding hebt. Een goed hoofdkussen is voor mij als kinesist dan een kussen dat bij jou geen klachten uitlokt of die klachten niet erger maakt: je staat ‘s ochtends niet op met meer pijn dan de dag ervoor. Volgens de wetenschappelijke literatuur hoort een kussen de natuurlijke kromming van je wervelkolom te ondersteunen.

Zijslapers met brede schouders hebben meestal een dikker hoofdkussen nodig dan iemand met smalle schouders. Bij rugslapers kijken we of de nek meer of minder lordose (de natuurlijke kromming die in je nek en onderrug voorkomt, red.) vertoont. Je kussen moet deze uitgesproken lordose opvangen.”



Is een goed hoofdkussen ook altijd duur?

“Neen, ik heb patiënten die het best geholpen waren met de goedkoopste kussens die er te vinden waren. Daarnaast zag ik mensen die enkel baat hadden bij de duurdere en gespecialiseerde kussens. Iedere klacht en iedere patiënt is uniek, de oplossing is dat dan meestal ook. En soms kun je pas tot een oplossing komen via een trial-and-erroraanpak.

Maar laat dit je niet afschrikken. We slapen in ons leven erg veel, dus blijf naar die oplossing zoeken indien je klachten ervaart. Als je er zelf niet meteen uitkomt, laat je dan vooral begeleiden door je huisarts, kinesist of slaapspecialist …”



Kan een waterkussen een oplossing bieden?

“Dat kan, maar hier zijn opnieuw geen garanties. Een waterkussen beschikt wel over verschillende kwaliteiten die jou mogelijk kunnen helpen. Waterkussens zijn hoofdkussens die voor een gedeelte bestaan uit een container gevuld met water. Het andere gedeelte van het kussen kan uit verschillende materialen gemaakt zijn. Een waterkussen weegt meestal ook vrij zwaar, waardoor het minder beweegt in bed.”

Wat zijn de voordelen van een waterkussen?

“Het belangrijkste voordeel is dat het de druk beter zou verdelen. Doordat water vloeibaar is, kan het zich beter vormen rondom je hoofd en nek. Ze worden daarom soms ook gebruikt om het afvlakken van de hoofden bij baby’s te voorkomen of te genezen.

Bij sommige waterkussens kies je zelf hoeveel water je erin doet. Zo creëer je als het ware een kussen dat verschillende diktes kan hebben, doordat je het met meer of minder water vult. Zo kunnen buikslapers - hoewel we die slaaphouding over het algemeen afraden - minder water toevoegen dan zij- en rugslapers.

Zoals met ieder geschikt hoofdkussen zal een geschikt waterkussen je een betere slaapkwaliteit bezorgen. Je wordt minder vaak wakker, je slaapt dieper, enzovoort. Een betere slaapkwaliteit brengt verschillende voordelen met zich mee. Denk aan een verlaagd stressniveau, minder pijnklachten, een meer uitgerust gevoel… De lijst van positieve effecten van een kwalitatieve slaap is nagenoeg eindeloos. Zoek dan ook zo snel mogelijk hulp als je op dit vlak problemen ondervindt.”



Waar moet je op letten als je een waterkussen koopt?

“Indien je reeds een voorkeur hebt voor een bepaald materiaal voor je kussen, ga dan op zoek naar een waterkussen dat diezelfde kwaliteiten bezit en dat ook de kwaliteiten van het water ondersteunt. Het materiaal moet een isolerend effect bezitten, zodat je geen last ondervindt van de koude watertemperatuur.”

“Zoals bij alle artikelen die beweren medische voordelen te bieden, is het belangrijk om je te laten informeren door een specialist. Twijfel dus niet om je huisarts of kinesist te contacteren voor meer informatie omtrent jouw specifieke situatie.”

