Hoe verwarmen we in de toekomst? Experts delen hun visie

06 december 2019

11u00

Sinds 2006 worden de energie-eisen voor nieuwbouw steeds strenger. Vandaag verplicht de Vlaamse overheid BEN-woningen: die zijn goed geïsoleerd en luchtdicht. Dat betekent ook dat de warmtebehoefte er een pak lager ligt dan in een bestaande woning met beperkte isolatie. Veel bouwers vragen zich af hoe ze die warmtevoorziening best aanpakken. Bouwsite Livios stelde de vraag aan acht experts.

Geen centrale verwarming meer

Ludwig Van Wonterghem, zaakvoerder van Stroomop, is ervan overtuigd dat we in de toekomst geen centrale verwarming meer nodig hebben. “We bouwen dan huizen waarin een kachel van 4 of 5 kW centraal staat opgesteld. Daarvan trek je 3 kW weg naar een boiler voor het bereiden van sanitair warm water. Dat is in een passiefwoning de grootste vraag. De ruimte beneden kan dan perfect verwarmd worden. Je hebt dus geen watergedragen verwarming meer nodig. Een serieuze besparing. Als je een paar uurtjes je kachel laat branden, is je boiler van 300 liter vol en je woning warm. In de zomer, als je geen verwarming nodig hebt, zorgt een zonneboiler voor je warm water.” Lees hier hoe een zonneboiler werkt.

Warmte als service

Professor Michel De Paepe ziet een andere trend opkomen: warmte of comfort als service aanbieden. “Je bent dan als individuele gebruiker niet meer verantwoordelijk voor wat je krijgt van warmte. Het bedrijf dat warmte levert, zal je die garantie moeten bieden en heeft daar veel makkelijker de tools voor om dat te doen. Ze hebben er ook alle belang bij om jou iets te leveren wat kwalitatief goed is, want ze moeten daar winst op maken. Dat zie je in alles. Bijvoorbeeld in transport: we gaan geen auto meer hebben, maar kopen een verplaatsing. Voor verwarming net hetzelfde principe. Je krijgt comfort geleverd en zal daarvoor een abonnement betalen.”

Lokaal energie opwekken

Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu verwacht een verschuiving naar collectieve oplossingen. “Dat zie je ook in andere zaken gebeuren, denk maar aan cohousing, deelwagens en warmtenetten. In de toekomst zullen er niet alleen grote warmtenetten zijn, maar ook wijkwarmtenetten waar je tien huizen mee kan voorzien omdat een gezamenlijke boring rendabel wordt. In een hernieuwbare toekomst zal het absoluut nodig zijn om veel meer dingen collectief te doen en niet meer individueel.”

Een voordeel van lokale warmtenetten is volgens Francies Van Gijzeghem, bestuurder van ABDE Solutions, ook dat ze stapstenen vormen naar een ruimer warmtenet dat er op termijn komt. “Dit is bijvoorbeeld aan de gang in Eeklo waar op termijn woningen en industrie verbonden worden met een restwarmtebron uit een afvalenergiecentrale. De trein van de transitie is vertrokken en we moeten er op springen.”

In de toekomst zullen er niet alleen grote warmtenetten zijn, maar ook wijkwarmtenetten waar je tien huizen mee kan voorzien omdat een gezamenlijke boring rendabel wordt. Benjamin Clarysse

Overgangsfase

Toch een behoorlijke switch met vandaag. “Daarom botst het nu nog vaak”, weet Benjamin. “We komen van een maatschappij waar iedereen individueel zijn eigen keuzes maakt. Iedereen doet alles apart. We moeten meer leren om te kijken naar wat we samen kunnen doen en op welke schaal. Gaan we een wijkbatterij zetten bijvoorbeeld? Waar moet die dan komen en hoe past dat binnen het net? Dat is het hele verhaal van local energy communities die er nu aan komen. We zitten in de overgangsfase. Dit is een van de grote maatschappelijke veranderingen waar we voor staan.”

In dat verhaal kunnen lokale besturen volgens Christophe Fonteyne van Polvo een enorme rol spelen. “Als je wacht op de federale overheid zijn we binnen vijftien jaar nog altijd discussies aan het voeren.” Ook Stefaan Paulus van CSB Waste Solutions ziet een rol weggelegd voor gemeentes en particulieren die zich verenigen in coöperatieven. “Alleen is een warmtenet niet goedkoop. Daarom moet het beleid dit ondersteunen.” Dat bevestigt ook Benjamin Clarysse: “Een aansluiting op een gasnet kost 250 euro, voor een aansluiting op een warmtenet betaal je maar liefst 8.000 euro.”

Hindernis

Luc Vermeeren van Ecopower ziet een hindernis voor warmtenetten. “Men gaat uit van het principe van NMDA (niet meer dan anders). Dus mensen die warmte afnemen van het warmtenet mogen niet meer betalen dan wanneer ze aardgas zouden nemen. En aardgas is in Vlaanderen behoorlijk goedkoop, wat de rentabiliteit van een warmtenet moeilijk maakt.”

Vandaar dat het volgens Michel De Paepe de taak is van de overheid om taxen te verschuiven naar fossiele brandstoffen. “Dan krijg je al een heel ander verhaal. Bovendien moet de overheid de uitrol van warmtenetten toelaten en gaan bepalen in welke zones het zin heeft om ze aan te leggen en in welke zones het zinvol is om het elektriciteitsnet te verzwaren en daar naar een warmtepompoplossing te gaan. Dat moet worden bekeken in een ruimtelijk beleid.”

Wijkrenovaties

Zolang de overheid niet aangeeft aan (ver)bouwers wat in hun geval de beste oplossing is, blijft het volgens Benjamin Clarysse moeilijk om keuzes te maken. “Zonder sturing blijven we foute keuzes maken. Ook al heb je als bouwer de beste bedoelingen. Bij renovaties is dat net hetzelfde. Waarschijnlijk ben je beter af als je heel de straat in een keer zou renoveren, maar dat doen we niet.”

“We zijn allemaal individuele huiseigenaren. Iedereen neemt individueel beslissingen op zich, en maakt dezelfde fouten opnieuw. In het beste geval, zoals in Nederland, kan je hele wijken renoveren. Ik denk dat we daar naartoe moeten: industrialisatie van renovaties bijvoorbeeld. Zelfs in Vlaanderen is het mogelijk om bepaalde stukken op een meer industriële manier aan te pakken.”

