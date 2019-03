Rookmelders Gesponsorde inhoud Hoe rookmelders levens redden:

06 maart 2019

16u22 0 WOON. De living van het pand in Antwerpen waar Toon en zijn huisgenoot onlangs aan een huisbrand ontsnapten, is zwartgeblakerd. De ramen zijn gebarsten, de mooie parketvloer deels vernield. Maar het had veel erger kunnen zijn, blikt Toon terug.

“Ik was die avond gaan slapen tegen een uur of elf. Rond 3u30 ’s ochtends werd ik bruusk gewekt door een hels piepend geluid. De eerste seconden weet je niet wat er aan de hand is, dan besef je: dat is het alarm van de rookmelder. Ik dacht eerst nog dat het bij de buren was, maar toen merkte ik de rook op die in mijn kamer hing. Ze zeggen dat je in je slaap niets ruikt en ik had inderdaad niets van de rook gemerkt. Ik heb vlug een broek aangetrokken, heb mijn gsm gepakt en ben op de deur van mijn huisgenoot Mark beginnen bonken die altijd door alles heen slaapt. Hij was verward en in paniek, ik was gelukkig meteen heel helder. Ik heb meteen de brandweer gebeld en we zijn naar beneden gelopen – wij slapen allebei op de derde verdieping en de brand was ontstaan op de eerste verdieping, in de living.”

“In de trappenhal hing al een dik pak rook. We zijn op de tast naar beneden geraakt, met één hand voor onze mond en de andere op de trapleuning. Voor we buitenkwamen, ben ik nog teruggelopen, heb een brandblusser gepakt, voorzichtig de deur van de living opengedaan en de brandblusser op de vlammen leeggespoten. Daarna zijn we samen naar buiten gevlucht. Toen we op straat stonden, laaiden de vlammen al weer op. Gelukkig kwam de brandweer binnen de tien minuten na mijn oproep ter plaatse en hebben ze het vuur snel kunnen doven.”

Wat als?

Een paar weken na de brand is Toon er meer dan ooit van overtuigd dat de rookmelders die (zoals het hoort) op de verschillende verdiepingen g van het huis hingen levens hebben gered. “Als er geen rookmelder was geweest, of als de batterij plat was, hadden we niets gemerkt en waren we gewoon gestikt in onze slaap. Dat besef is het zwaarst om dragen: we hadden dood kunnen zijn. De rookmelder heeft ons leven gered. Daarom is de brand nu ook iets waar ik veel over praat. Verschillende van mijn vrienden hebben me ondertussen gezegd dat ze nu toch ook rookmelders gaan aanschaffen – of vaker nog, dat ze de rookmelders die ze al een hele tijd in de kast hebben liggen nu toch eindelijk gaan ophangen.”

Ook de stoffelijke schade had veel aanzienlijker kunnen zijn als de bewoners niet waren gewekt in hun slaap. Toon: “Ik denk dat dan niet alleen onze living, maar het hele huis en mogelijk zelfs aangrenzende woningen in de vlammen waren opgegaan.”

