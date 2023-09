Hoe onderhandel je best over de vraagprijs van een woning? “Met deze 3 argumenten haal je de prijs gemiddeld 15% naar beneden”

Pensioen in het buitenland Geert, Patricia én mama Lucretia verruilden Aalter voor de Franse Pyreneeën: “We spenderen hier maar 500 euro per maand”

Oorspronkelijk wilden Geert (62) en Patricia (64) na hun pensionering in Spanje gaan wonen. Maar toen een vriend hen uitnodigde in zijn woning in de Franse Pyreneeën, waren ze meteen verkocht. Ook mama Lucretia (84) verhuisde mee. Sindsdien geniet het trio van de rust, het aangename klimaat én leven ze ook een pak goedkoper: “We betalen hier jaarlijks 1.400 euro belasting. In België zou dat 6.800 euro zijn.”