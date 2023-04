“Hoe meer bladluizen, hoe meer mieren”: tuinexperte legt uit hoe je mieren en hun nesten onder controle houdt

Hoe krijg je mollen uit je tuin? Onze tuinexper­te vertelt wat (niet) werkt: “Er is maar één manier om nooit molshopen in je gazon te hebben”

Daar zijn de molshopen weer! Vooral nu, in de winter en het vroege voorjaar, zijn mollen erg actief. Ze hebben immers een bepaalde lengte van gangenstelsel nodig om eten te kunnen vinden. Door de regen lopen de gangen nu onder, zodat de mollen nieuwe gangen graven en je meer hopen ziet. Vervelend voor je gazon, maar verder is de mol zo onschuldig als wat. Al kun je hem wel vriendelijk aanporren om te verhuizen. Onze tuinexperte Laurence Machiels legt uit hoe je dat het best doet.