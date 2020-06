Hoe maximaal profiteren van hemelwater? Op deze website vind je de nodige tips SPS

Bron: Belga 2 WOON. Aquafin en Vlario hebben een website gelanceerd waarmee ze professionals die zich in Vlaanderen bezig houden met de inrichting van de publieke ruimte én gewone particulieren willen inspireren om de nodige maatregelen te nemen voor de infiltratie en buffering van hemelwater. De site bevat ook een aantal praktijkvoorbeelden.

Al enkele jaren op rij wordt bevestigd wat experts al lang voorspellen: dat de klimaatverandering gepaard gaat met lange droge periodes, afgewisseld met piekbuien. Met de droogste lente in 119 jaar manifesteerde deze evolutie zich ook al in 2020. Doordat de bodem in Vlaanderen in grote mate verhard is, kan het regenwater er niet insijpelen wat resulteert in zowel verdroging van de bodem als lokale wateroverlast.

Met de website blauwgroenvlaanderen.be tonen Aquafin en Vlario aan dat slim omgaan met regenwater bijna overal kan. De site toont een waaier van toepassingen, toegankelijk uitgelegd en sprekend geïllustreerd. Hoge grondwaterstand? Hellend gebied? Matig doorlatende grond? Handige filterfuncties tonen de toepassingen die bruikbaar zijn voor het betrokken gebied. De theorie wordt telkens geïllustreerd met inspirerende praktijkvoorbeelden.

Omdat ruimte geven aan water al loont op kleine schaal, bevat de website ook een sectie ‘Huis en tuin’. Hier krijgen particulieren tips en ideeën aangereikt om hun dak, gevel, tuin en oprit zo in te richten dat ze maximaal regenwater kunnen opvangen, bufferen of infiltreren. Dat is niet alleen handig om overstromingen te voorkomen, maar het beperkt ook de hitte in de zomer en bevordert de biodiversiteit.

