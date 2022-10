Hoe maak je je gazon winterklaar? Nu is het perfecte moment: tuinexpert Bart Verelst geeft tips bij dit zachte herfstweer

LiviosDe droge, warme zomer heeft haar tol geëist. De meeste Vlaamse gazons liggen er niet al te best bij. Hoe voorkom je dat er ook nog tijdens de winter verdere schade ontstaat? En wanneer maai je het gazon voor het laatst? Bouwsite Livios vroeg aan tuinexpert Bart Verelst hoe je het gras voorbereidt op de winterperiode. En wat blijkt: nu is hét perfecte moment om in je tuin aan de slag te gaan.

Voorkom dat het gazon uitdunt

Tijdens de winter kan het gazon uitdunnen. Dat wil je natuurlijk liever niet. “Hark de bladeren op het gazon weg tijdens de herfstmaanden”, tipt Verelst. “Zo kunnen de grassprietjes nog genieten van de laatste zonnestralen voor de winter aanbreekt. Op die manier voorkom je schrale plekken.”

Zaai het gazon bij voor de temperaturen zakken

We hebben te maken met een warm najaar. Dat betekent dat je het gazon nog steeds kan bijzaaien indien er tijdens de zomer lege, dorre plekken ontstaan zijn. “Zolang de bodemtemperatuur hoger dan twaalf tot vijftien graden ligt, kan je nog perfect gras zaaien. Die temperatuur blijft overigens wel even hangen in de bodem”, vertelt Verelst. “Let er wel op dat je geen traagkiemende grassoorten zaait. De typische, fijne Engelse grassoorten hebben bijvoorbeeld zes weken nodig om te kiemen. Dat is te lang, mogelijk is de temperatuur dan al te diep gezakt.”

Bedek het gazon met een laagje compost

Ons gazon verdient ook najaarsbemesting. “Het gazon voor de winter bemesten kan met organische mestkorrels, maar het is nog veel beter om een laagje compost over het gazon te verspreiden”, geeft Verelst mee. “Hark de compost in met een bladhark en neem de deeltjes onverteerde compost weg, die hebben een averechts effect. De compost kan zo de hele winter inwerken.”

Compost heeft een dubbel voordeel. Enerzijds is het voeding voor de bodem en anderzijds stimuleer je er ook het bodemleven mee. “Wormen in de bodem komen naar de oppervlakte en nemen deeltjes compost mee in de grond. Daarbij creëren ze verticale kanaaltjes onder het gazon en die zorgen voor een veel betere waterhuishouding. Je gazon zal zo volgende zomer beter bestand zijn tegen de droogte”, legt Verelst uit.

Verelst geeft nog een tip. “Als het zou sneeuwen, betreed je het gazon beter niet. Je trapt de grassprietjes dan plat onder het pak sneeuw en dat overleven ze mogelijk niet.”

Wanneer maai je het gazon voor de laatste keer?

Het is niet eenvoudig om een datum op die laatste maaibeurt te plakken, zo zegt Verelst. “Momenteel liggen de temperaturen nog hoog en het gras groeit dus stevig verder. Voel je dat het te koud wordt en dat de groeikracht van alle planten, en dus ook van het gras, afneemt, dan is het tijd om een laatste keer te maaien. Het is tijdens die laatste maaibeurt ook geen slecht idee om nog een keer de randen van het gazon af te steken. Zo ligt het gazon er de hele winter lang verzorgd bij.”

En wat met mossen in het gazon tijdens de winter?

Mossen in het gras zijn onvermijdelijk in deze periode, maar die vormen niet noodzakelijk een probleem. “Op dit moment mossen proberen te doden, heeft eigenlijk weinig zin”, gelooft Verelst. “De weersomstandigheden zijn nu zo gunstig voor mossen dat ze meteen zullen terugkeren. Een antimosbehandeling heeft enkel effect wanneer het opnieuw zonnig wordt, in het voorjaar dus. Dan sterven die mossen terug af.”

