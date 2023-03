Hoe maak je je gazon klaar voor de zomer? Met deze tips krijg je het mooi dichtgegroeid en voldoende gevoed

Een gazon in topconditie lijdt veel minder onder hitte dan een gazon dat geplaagd wordt door mos of vilt, of te weinig kalk of voedingsstoffen heeft. Wil je een grasmat die de droogte kan trotseren?Dan kan je het best nu beginnen met de voorbereiding. Onze tuinexperte Laurence Machiels heeft een vijfstappenplan.

Langere droogtes zijn niet langer voorbehouden voor de zomer, ook in mei kan de tuin al kreunen onder te weinig water en hoge temperaturen. Bereid je gazon dus in maart en april voor. Zorg ervoor dat het mooi dichtgegroeid en voldoende gevoed is, vóór de eerste droogte.

Stap 1: de grasmat verticuteren

Een gazon dat verzwakt uit de winter komt, zal het bij droogte extra lastig krijgen. Breng het terug in vorm! Dat doe je in eerste instantie door te verticuteren of: het weghalen van mos en vilt. Als er mos in je gazon zit, bemest het dan met een meststof met indirecte werking tegen mos. Na drie weken is het mos vergeeld, en kun je verticuteren.

Verticuteer ook wanneer je gazon geplaagd wordt door vilt: een sponzige laag van dood organisch materiaal als grasmaaisel en bladeren. Wanneer je over je gazon loopt, veert het een beetje. Een te dikke (+ 1 cm) viltlaag belet dat het gras uitlopers vormt, wat onontbeerlijk is voor een sterke, dichte grasmat. De wortels krijgen dan ook onvoldoende vocht en de meststoffen blijven bovenop liggen, waardoor je gazon voeding tekort komt.

Verticuteer in maart of april. Maai je gazon kort, op zo’n 3 cm. Verticuteer en hark het dode materiaal op. Je kunt een verticuteermachine per (halve) dag huren, bijvoorbeeld in een doe-het-zelfzaak.

Stap 2: droogtebestendig gazonzaad zaaien

Na het verticuteren ligt een gazon er uitgedund en schraal bij. Zaai het zo snel mogelijk door, zodat de grasmat nog voor de eerste droogte helemaal is dichtgegroeid. Dé truc? Zaai in met speciaal droogtebestendig gazonzaad zoals DCM Graszaad (Plus) Droogte of Barenbrug Water Saver®. Deze sterke, diepwortelende grassoorten zijn beter bestand tegen droogte dan klassiek herstelgazonzaad.

Door elke keer na het verticuteren met droogtebestendig gazonzaad door te zaaien, zal je grasmat steeds beter tegen droge en hete lentes en zomers bestand zijn. Strooi bovenop de zaden een dun laagje compost of bodemverbeteraar. Geen regen voorspeld? Geef water tot de sprietjes boven staan. Droogtebestendige gazonzaden hebben iets warmere temperaturen nodig hebben om te kiemen. Zaai ze pas vanaf april tot half juni.

Quote Een goed gevoede grasmat is beter gewapend tegen onkruid, dat in langere droogtes en hittes vaak wél doorgroeit.

Stap 3: geef je gazon aangepaste voeding

Welke en hoeveel voeding je gazon nodig heeft om de droogte te weerstaan, hangt sterk af van de bodem. Gazons op zandbodem lijden veel sneller onder warmte, omdat zandkorrels moeilijk water en voeding vasthouden. Ook gazons op hellingen zijn droogtegevoeliger. Een gazon op rijke leemklei en voedzame bodem heeft minder extra voeding nodig om sterk te blijven.

Strooi niet zomaar wat uit. Doe eerst een snelle bodemtest, bijvoorbeeld in het tuincentrum. Die test vertelt je of je gazon extra kalk nodig heeft, en hoeveel en welke voedingsstoffen. Een goed gevoede grasmat is beter gewapend tegen onkruid, dat in langere droogtes en hittes vaak wél doorgroeit, en de plaats van verzwakt gras inneemt.

Geef, indien nodig, een startbemesting in maart, en doe dit eventueel een tweede keer in juni, voor de droogte, met een aangepaste zomermeststof met extra kalium. Kalium zorgt voor een sterke, dichte grasmat. Het kaliumgehalte (K) vind je op de verpakking. NPK 13-3-8 of 15-3-10 zijn bijvoorbeeld zomermeststoffen met veel kalium. Geef alleen meststoffen wanneer er regen voorspeld is, want gras heeft water nodig om de voedingsstoffen op te nemen.

Quote Compost wordt door de wormen de grond ingetrok­ken en stimuleert het bodemleven. Hoe actiever het bodemleven, hoe sterker je gazon.

Stap 4: een laagje compost doet wonderen

Strooi na het bekalken en bemesten een dun laagje (max. 0,5 cm) compost over je gazon. Dat wordt door de wormen de grond ingetrokken en stimuleert het bodemleven. Hoe actiever het bodemleven, hoe beter je gazon gewapend is tegen droogte en hitte.

Stap 5: maai hoger (en slimmer)

Hoe langer de grassprieten, hoe beter de graswortels beschermd blijven tegen harde zon en hoe minder ze lijden onder hitte en verdamping. Lang gras zorgt bovendien voor meer verkoeling in de tuin. Maai je gazon voortaan op 4 à 5 cm. Wordt er een droogte voorspeld, ga dan over op de hoogste stand: 6 à 7 cm. Maai je met een robot- of mulchmaaier? Goed! Dan heeft je gazon een extra buffer tegen de droogte. De fijne grassnippers blijven dan namelijk op het gazon liggen, voeden het, beschermen het tegen verdamping én geven extra vocht aan de bodem.

