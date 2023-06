Hoe maak je een tuin die zonder water kan? Onze tuinexperte tipt originele manieren om geen enkele druppel verloren te laten gaan

Waanzinnige woning Je moet het zien om te geloven: deze verbluffen­de villa telt maar liefst 9 zwem- en plonsbaden

De hittegolf doet ons snakken naar wat verfrissing en die zoeken heel wat mensen in een opblaas-, opbouw of klassiek zwembad in hun tuin. Wie er het geld en de ruimte voor heeft, kan zelfs een compleet zwemparadijs aanleggen. Deze Sardijnse villa die we selecteerden als onze waanzinnige woning van de week kan alvast dienen als inspiratie.