Hoe krijg je mollen uit je tuin? Onze tuinexperte vertelt wat (niet) werkt: “Er is maar één manier om nooit molshopen in je gazon te hebben”

Een veenmol in je moestuin: een vloek of een zegen? “Het is net een kakkerlak. Als je er één vertrapt, neem je honderden eitjes mee onder je schoen”

In veengebieden in de Kempen en het Mechelse, en op andere plaatsen met veel humusrijke grond, stikt het van de veenmollen. Dit grote insect zwemt als een bever, tsjirpt als een krekel, graaft als een mol en kan nog vliegen ook. Volkstuinders zien ze oprukken en zijn daar niet altijd blij mee. Toch is niet iedereen negatief over dit ‘prehistorische monstertje’.

7 augustus