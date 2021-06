Hoe kan je best je woning verkopen? ‘Blind Gekocht’-makelaar Béa geeft tips

In het programma ‘Blind Gekocht’ op Play4 heeft vastgoedmakelaar Béa Vandendael al enkele hete vuren doorstaan in haar zoektocht naar geschikte woningen. Het staat dan ook buiten kijf dat het een moeilijke taak is om een aantrekkelijke woning te vinden die ook nog eens binnen het budget past. Béa weet dat een woning verkopen daarentegen ook een kunst is. Een kunst waarbij veel verkopers nog vaak steken laten vallen. Om dat te vermijden, geeft de huizenjager enkele tips.

Eerlijk duurt het langst

Volgens Béa is het nooit slim om te liegen. “Die leugens komen toch als een boemerang terug in je gezicht”. Om discussies achteraf te vermijden, is het volgens de makelaar belangrijk om altijd transparant te zijn over eventuele gebreken van de woning. “Dat ene kleine vlekje op de vloer mag je gerust maskeren met een tapijt, je moet ook niet heiliger zijn dan de paus. Als je daarentegen met een echt gebrek zit, zoals een lek in je garage of een kapot fornuis, mag je dat absoluut niet verdoezelen. Hetzelfde geldt trouwens voor de stedenbouwkundige vergunningen van je woning. Als je bijvoorbeeld een veranda hebt bijgebouwd zonder dat die vergund is, kan de nieuwe eigenaar daarmee in de problemen komen en jou achteraf verantwoordelijk stellen”, benadrukt de huizenjager.

Liefde op het eerste gezicht

“Soms wordt een geïnteresseerde koper vanaf de eerste minuut stapelverliefd op je woning. Dat kan zijn wanneer hij of zij je woning voor het eerst binnenkomt, maar soms zelfs al bij het zien van de foto’s”, legt Béa uit. “Als verkoper moet je beseffen dat je dat ‘wauw-gevoel’ voor een deel zelf in de hand hebt. Kleine details kunnen daarbij het verschil maken, zowel bij de foto’s als tijdens een rondleiding. Ruim daarom zowel je woning als je tuin tot in de puntjes op en geef alles een grondige poetsbeurt. Laat de foto’s bovendien maken door een professionele vastgoedfotograaf. Die weet namelijk perfect hoe hij of zij je woning er op z’n paasbest kan laten uitzien en kan alle belangrijke details goed in beeld brengen.” Béa onderlijnt dat verkopers niet mogen vergeten dat ze maar één kans krijgen om een goede eerste indruk te maken.

Schreeuw het van de daken

De vastgoedmarkt draaide het laatste jaar heel goed, maar dat wil niet zeggen dat verkopers hun huis zomaar verkocht krijgen. Volgens de makelaar moeten verkopers nog steeds de handen uit de mouwen steken om hun woning aan de man te brengen. “Verkopen is niet voor niets een werkwoord”, aldus Béa. “Bij vastgoed is dat niet anders. Je moet ervoor zorgen dat iedereen die ook maar interesse zou kunnen hebben in je woning daadwerkelijk op de hoogte is van de verkoop. Haal dus alle toeters en bellen uit de kast, inclusief sociale media. Hoe meer kandidaat-kopers je hebt, hoe groter de kans dat er boven de vraagprijs wordt geboden”, klinkt het.

Durf door te vragen bij kandidaat-kopers

“Wees selectief om tot voldoende kandidaat-kopers te komen”, tipt Béa. “Vermijd om tijd en energie te steken in kandidaten die uiteindelijk toch geen bod zullen doen. Durf daarom door te vragen naar hoe concreet hun interesse is, hoe dringend ze op zoek zijn, of ze tegelijk op andere woningen azen, enzovoort. Uiteindelijk ga je ‘wildvreemde’ mensen binnenlaten in je vertrouwde thuisomgeving, dan is het toch niet overdreven om te polsen naar hun intenties? Ik durf soms zelfs meteen te vragen naar hun werksituatie. Dat helpt om in te schatten hoe realistisch het is dat ze de nodige lening zullen krijgen”, legt de huizenjager uit.

Nattevingerwerk is uit den boze

Béa waarschuwt dat het bij de verkoop van een huis wellicht niet om kleine bedragen gaat, maar om bedragen waarvoor de koper een groot deel van zijn of haar leven zal moeten sparen. “De verkoopprijs bepalen mag bijgevolg absoluut geen nattevingerwerk zijn. Een waardebepaling is een heel complex gegeven, dus daarvoor schakel je best een makelaar in. Die kent de markt door en door. Hij of zij kan zelfs een gedetailleerde marktanalyse voor je opmaken, onder andere gebaseerd op de effectief gerealiseerde verkoopprijzen bij jou in de buurt. Zo kom je tot een correcte, onderbouwde verkoopprijs, de belangrijkste factor voor een succesvolle verkoop”, besluit de huizenjager.