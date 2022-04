Hoe houd je je renovatiebudget binnen de perken? Johny uit ‘Huis gemaakt’: “Deze ‘kleinere’ kostenposten wegen algauw zwaar door”

LiviosElke week geeft bouwopzichter Johny Kaczmarowski van het programma ‘ Huis gemaakt ’ een handige verbouwtip aan bouwsite Livios , die ook jou kan helpen met je renovatieproject. In zijn eerste tip geeft hij mee hoe je je verbouwbudget best aanpakt. “Let vooral op voor vele kleine kostenposten. Samen tellen ze gauw door.”

Een renovatieproject vraagt tijd, maar ook geld. Voor je met je verbouwing start, heb je meestal wel een idee van het budget dat je gaat of kan spenderen. Je vraagt offertes op en vergelijkt, en kan zo de rekensom maken. Veel verbouwers houden ook een kleine buffer achter de hand voor onvoorziene kosten. Toch houden mensen vaak geen rekening met een heel aantal ‘kleinere’ kostenposten. Tel die allemaal samen en ze wegen algauw zwaar door op je budget. Verlies deze dus zeker niet uit het oog!

Werfvoorbereiding en afbraakwerken

Om je bouwafval tijdens de afbraakwerken af te voeren, zal je een of meerdere containers moeten laten aanrukken. Voor een gemengde container tel je al snel zo’n 600 euro neer. Vul je er twee of drie, dan tikt dat rap aan. Om die container te kunnen plaatsen, zal je ook een deel van de openbare weg moeten afzetten. In veel gemeentes betaal je daar een bepaalde som voor. Hetzelfde geldt wanneer je een kleine kraan moet laten komen of een stelling op het voetpad wil plaatsen. Naast containers zijn er nog andere oplossingen voor je sloop- en bouwafval. Lees hier meer over alle opties.

Strip je de woning volledig? Dan zal je een werfkast en een wateraansluiting moeten voorzien. Hiervoor sluit je geen specifiek contract af met een vast of variabel tarief, maar betaal je wat je afneemt. Iets om zeker rekening mee te houden wanneer je een deel van de werf (elektrisch) wil verwarmen of verlichten. Lees hier hoe je je werf van elektriciteit kan voorzien.

Het is ook aangeraden om je werf af te sluiten, voor de veiligheid, maar ook om je te beschermen tegen diefstal of vandalisme. Gebruik je hiervoor bouwhekken, dan moet je de huurprijs bij je budget tellen. Werk je met aannemers, dan ben je ook verplicht een werftoilet te voorzien.

Algemene aannemer

Werk je met een algemene aannemer, dan zal die bovenstaande voorzieningen meestal voor zijn rekening nemen, en zullen deze kosten in de offerte verrekend zijn. Werk je met aparte aannemers, dan is de kans groot dat je veel zelf in orde zal moeten brengen.

Opgelet! Als er meer dan twee aannemers werken uitvoeren op de werf, moet je een veiligheidscoördinator aanstellen. Die bestudeert de plannen, stelt vast waar de veiligheid- en gezondheidsrisico’s voor de aannemers liggen. Ook daarvoor betaal je enkele honderden euro’s. Ga je zelf aan de slag? Dan is de kans groot dat je professioneel materiaal zal moeten kopen of huren.

Extra tip: met de huidige stijgingen van materiaalprijzen is de kans groot dat de aannemer deze aan jou doorrekent. Bekijk in de offertes die je opvraagt of er een prijsherzieningsclausule in staat.

Asbest

In veel oude woningen is asbest nog aanwezig, vaak onder de vorm van leien, golfplaten, afvoerpijpen, rond oude leidingen… Asbest is kankerverwekkend en moet dus absoluut verwijderd worden. Stoot je tijdens de werken op asbesthoudende materialen, moet je ze laten onderzoeken en professioneel verwijderen. Tijdens deze periode ligt je werf stil. Ook dat kan financiële gevolgen hebben. Ga je een woning bezoeken die je wil kopen en renoveren, wees dan alert voor deze materialen. Lees hier waar je asbest kan terugvinden én hoe je het kan herkennen.

Bodemonderzoek

Wanneer je een woning koopt, dan krijg je daar automatisch een bodemattest bij. Dat attest bevat relevante gegevens over de bodemkwaliteit. Dit is weliswaar enkel het geval voor gronden die zijn opgenomen in het grondeninformatieregister (GIR). Is dat niet het geval voor jouw perceel, dan krijg je een blanco attest.

Het is niet zo dat enkel vervuilde gronden zijn opgenomen in het GIR. Net als percelen met een blanco attest bij regel niet vervuild zijn. Het blijft dus uitkijken. Zeker wanneer de woning verwarmd werd met een stookolieketel en de tank zich onder de grond bevindt. Of wanneer je grond zich in de buurt van industrie bevindt.

Om zeker te zijn, zal je een bodemonderzoek moeten laten uitvoeren. Is de grond vervuild, moet je hem laten saneren. En dat zijn kostelijke procedures. Gelukkig is er voor een aantal zaken financiële ondersteuning voorzien.

Na de werken

Tijdens en vooral na de werken moeten nog een aantal ‘formaliteiten’ in orde worden gebracht. Denk maar aan de aansluiting op de riolering, de keuring van de elektriciteitsinstallatie, de opmaak van het EPB (verplicht wanneer je een omgevingsvergunning nodig hebt voor je project)… Het gaat weliswaar nooit om grote bedragen, maar je houdt er best rekening mee.

Extra tip: wil je de werken grotendeels zelf uitvoeren of coördineren, maar ontbreekt je de kennis? Laat je dan begeleiden door een architect of een zelfstandige werfleider. Je zal ze uiteraard moeten betalen voor hun diensten, maar ze kunnen je helpen om op het einde van de rit tijd en geld te besparen.

