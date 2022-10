Hoe groter het raam, hoe hoger de besparing: is hoogrendementsglas de investering waard? En voor welke premies kom je in aanmerking?

LiviosDe energiecrisis brengt hoge energiefacturen met zich mee. Je kan de rekeningen drukken door je energieverbruik drastisch te verminderen, maar ook door te investeren in de energiezuinigheid van je woning. Het dak of de gevel isoleren is altijd een goed idee, maar ook hoogrendementsglas bespaart flink wat energie. Bouwsite Livios zocht uit hoeveel je kan besparen met hoogrendementsglas en of het de investering waard is.

Wat maakt hoogrendementsglas zo bijzonder?

Hoogrendementsbeglazing heeft een betere isolatiewaarde dan de klassieke dubbele beglazing. In vergelijking met enkel glas is het verschil nóg een stuk groter. Bij hoogrendementsglas zit er een dun, isolerend, kleurloos metaallaagje aan de binnenzijde van één van de glasplaten. Verder is de ruimte tussen de twee glasplaten gevuld met een edelgas in plaats van gewone lucht. Het plaatsen van hoogrendementsglas zorgt niet alleen voor meer comfort in je woning, ook op je energiefactuur bespaar je heel wat.

Hoogrendementsglas isoleert namelijk vijf keer beter dan enkel glas en twee tot drie keer beter dan gewoon dubbel glas. Bij een renovatie is het vervangen van je ramen daarom een absolute aanrader, zeker als je weet dat slecht isolerende ramen tot 40% warmteverlies creëren in je woning.

Slecht geïsoleerde woningen zwaar getroffen door hoge energieprijzen: met deze isolatieklussen kan je flink besparen.

Voor wie is hoogrendementsglas interessant?

Het meeste rendement haal je als je enkele beglazing vervangt. Maar eigenlijk is hoogrendementsbeglazing in elke situatie het overwegen waard, zelfs als je woning al uitgerust is met dubbele beglazing. Vooral in ruimtes waar je vaak vertoeft en die je verwarmt, is hoogrendementsglas een aanrader. Denk dan aan de woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer. Hoe groter het raam, hoe hoger de besparing.

Gemiddeld moet je voor hoogrendementsglas rekenen op een prijs rond de 80 euro/m². Daarbovenop komen nog de plaatsingskosten. In totaal kom je zo al snel uit op een prijs van om en bij de 130 euro per m². Belangrijk om te weten is dat je mogelijk de profielen moet vervangen als die niet aangepast zijn aan de nieuwe beglazing. Ramen van enkel glas vervangen door hoogrendementsglas is daarom bijna dubbel zo duur als het vervangen van dubbel glas. Oude profielen isoleren meestal ook minder goed, waardoor het toch interessanter kan zijn om het volledige raam (inclusief de oude profielen) te vervangen.

Aangezien veel factoren de prijs van hoogrendementsglas bepalen, is het aangewezen om een offerte op maat aan te vragen.

Driedubbele beglazing: wat zijn de voor- en nadelen?

Naast hoogrendementsglas kan je ook kiezen voor driedubbele beglazing. Dat type glas isoleert tot 12 keer beter dan enkel glas en 6 keer beter dan dubbel glas. Driedubbele beglazing bestaat uit drie glasplaten met daartussen twee lagen argongas of kryptongas.

Wie geïnteresseerd is in driedubbele beglazing moet wel enkele praktische overwegingen maken. Driedubbel glas is namelijk iets duurder in aankoop dan hoogrendementsglas en er komen vooral hoge plaatsingskosten bij kijken. Driedubbel glas is bovendien zo’n 10 kilogram/m² zwaarder dan dubbel glas. Daardoor zijn er zwaardere profielen nodig en is het ook minder evident om pakweg een schuifraam te openen. Bij de plaatsing is zelfs vaak een kraan nodig. Driedubbele beglazing is bij renovatie eigenlijk bijna nooit een goed idee omdat je ramen in de meeste gevallen beter zullen isoleren dan de muren. Daardoor kan je condens krijgen op de muren. Driedubbele beglazing vind je daarom vooral in energieneutrale huizen of passiefhuizen.

Wist je dat er ook akoestisch en zonwerend glas bestaat? Lees er hier meer over.

Hoeveel kan je besparen met hoogrendementsbeglazing?

Enkele voorbeelden tonen hoe je met goed geïsoleerd glas wel degelijk fiks kan besparen.

Voorbeeld 1:

Je woning heeft nu enkele beglazing met een profiel in pvc. De ramen werden na het jaar 2000 geplaatst. In deze situatie gaan we ervan uit dat de woning wordt verwarmd op gas.

Als je kiest voor hoogrendementsbeglazing met een totale oppervlakte van 24m² - de gemiddelde glasoppervlakte in een halfopen bebouwing - bespaar je jaarlijks 416 m³ gas, goed voor 437 euro op je energiefactuur.

Overschakelen van ‘gewoon’ dubbel glas naar hoogrendementsbeglazing zorgt voor een besparing van 35 euro. Bij driedubbel glas is dat 71 euro.

Voorbeeld 2:

We nemen dezelfde parameters, alleen verwarmen we nu met elektriciteit. Daar zie je meteen dat je eveneens flink bespaart. Jaarlijks verbruik je dan 3.856 kWh minder. Concreet betekent dat 1.581 euro op je energiefactuur.

Bij de overschakeling van dubbel glas is de besparing 128 euro. Kies je voor driedubbel glas, dan bespaar je 257 euro.

Let wel: Dit zijn richtprijzen gebaseerd op de huidige gas- en elektriciteitsprijzen. Die kunnen snel veranderen.

Welke premie kan je aanvragen voor hoogrendementsglas?

Als je in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing plaatst, kan je daarvoor een premie aanvragen. De belangrijkste premie is de Mijn VerbouwPremie, een nieuwe premie die verschillende oude renovatiepremies bundelt. Elke woningeigenaar kan die Mijn VerbouwPremie aanvragen voor het plaatsen van hoogrendementsglas. Voor eigenaar-bewoners uit de middelste en laagste inkomensgroepen zijn ook de afbraak- en plaatsingskosten van hoogrendementsbeglazing gedekt door de Mijn VerbouwPremie. De woning moet wel minstens 15 jaar oud zijn en in het Vlaamse Gewest liggen.

Hoeveel de Mijn VerbouwPremie precies bedraagt, hangt af van de aard van het gebouw (woning of niet-woning) en je inkomen. Je vraagt de Mijn VerbouwPremie aan via een online loket.

Daarnaast kan je nog bij Fluvius aankloppen voor de EPC-labelpremie. Die premie, van maximaal 5.000 euro, krijg je wanneer je het EPC-label van je woning gevoelig verbetert in het kader van renovatiewerken. Voor huurders en verhuurders is er ook nog de huur- en isolatiepremie van Fluvius.

Sommige gemeentes en provincies geven eigen premies voor de plaatsing van hoogrendementsglas. Controleer op de Premielinker of jouw gemeente een subsidie voorziet.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be.

Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.