Hoe groot mag een veranda zijn als je geen bouwvergunning aanvraagt?

Drie aanvraagmogelijkheden

Het uitbreiden van een woning is nooit vrijgesteld van een vergunning. Er is ook altijd een aanvraag nodig voor het aanbouwen van een veranda aan je bestaande woning. In sommige gevallen volstaat een meldingsplicht. Als dat niet het geval is, heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. Dat is dan met een eenvoudige dossiersamenstelling of een uitgebreide dossiersamenstelling. Welke is voor jou van toepassing? Dat hangt van enkele voorwaarden af.



