Hoe energie(on)zuinig is jouw woning? Ontdek het met een gratis test Bjorn Cocquyt

03 oktober 2019

14u56 0 Woon. Volstaat 10 cm isolatie in je hellend dak? Wat is de invloed van elektrische verwarming? Hoe negatief is het ontbreken van een mechanische ventilatie? Iedereen is tegenwoordig bezig met het energieverbruik van zijn woning. Om te weten of je goed bezig bent, is er nu een gratis energietest. Nadat je die hebt ingevuld, krijg je tips over de verbeteringen die je kunt aanbrengen.

De test is een initiatief van Mijn BENOvatie, een instantie die inzet op een zo zuinig mogelijke renovatie. Binnen verschillende categorieën moet je vragen beantwoorden. Op basis daarvan ontvang je in je mailbox een BENOvatierapport waarin staat hoe goed – of slecht – je woning scoort op het vlak van dak-, gevel-, schrijnwerk- en vloerisolatie, verwarming en sanitair warm water, ventilatie, rationeel energiegebruik, stroomopwekking, waterbehandeling en regenwaterrecuperatie.

Samen met dat verslag krijg je – gratis, objectief en volledig op jouw maat – een schat aan BENOvatieadvies, met onder andere info over de BENOvatiedoelstellingen van elke renovatiestap in kwestie, met een link naar de beste oplossingen om die doelstellingen te bereiken, naar mogelijke plaatsers en verdelers en naar een overzicht van de mogelijke premies of andere financiële stimuli. De test invullen kan hier.