Hoe duurzaam kan een gevelbekleding zijn? Aangeboden door Fermacell

09 september 2019

16u05 0 WOON. Duurzaamheid neemt een steeds belangrijker plaats in ons leven in. Vooral wat bouwen en wonen betreft, werd daar vroeger wel eens losjes mee omgesprongen. Tegenwoordig moeten alle bouwmaterialen hun duurzaamheid en milieuvriendelijkheid onomstootbaar kunnen bewijzen. Ook materialen voor buitenafwerking dragen hun steentje bij tot een gezondere leefomgeving. Duurzaamheid neemt een steeds belangrijker plaats in ons leven in. Vooral wat bouwen en wonen betreft, werd daar vroeger wel eens losjes mee omgesprongen. Tegenwoordig moeten alle bouwmaterialen hun duurzaamheid en milieuvriendelijkheid onomstootbaar kunnen bewijzen. Ook materialen voor buitenafwerking dragen hun steentje bij tot een gezondere leefomgeving. HardiePlank® gevelbekledingen van James Hardie® spelen hier alvast perfect op in. Ze belasten het milieu minimaal en zijn ook onschadelijk voor de gezondheid van de plaatser.

Gezond qua samenstelling

HardiePlank® gevelbekledingen in vezelcement worden vervaardigd met cellulose die uit boomaanplantingen met het FSC-certificaat gewonnen wordt. Er worden enkel natuurlijke of onschadelijke elementen aan toegevoegd, zoals cement, zand en water, plus een minimum aan additieven om de producteigenschappen te verbeteren. De producten staan erom bekend dat ze een hoge energie-efficiëntie bieden. Omdat ze nauwelijks toxische en vluchtige organische bestanddelen bevatten en omdat ze minder stof produceren tijdens de verwerking, dragen ze ook bij aan een gezondere werkomgeving voor de plaatser. Benieuwd hoe HardiePlank® gevelbekleding gemaakt wordt? Bekijk hier de video.

Lange levenscyclus

Een ander belangrijk duurzaamheidsaspect is de uitzonderlijk lange levenscyclus van vezelcementproducten. Fabrikant James Hardie® geeft een verwachte levensduur van ruim 60 jaar aan. Hierdoor hoeft de gevelbekleding voor lange tijd niet vernieuwd of hersteld te worden en komen eventuele afbraakresten pas na vele decennia in het recyclagecircuit terecht. HardiePlank® en HardiePanel® kregen trouwens de eco-1 award toegekend van de Ecobau vereniging in Zwitserland, meteen de hoogste waardering inzake duurzaamheid.

HardiePlank® gevelbekledingen halen hun sterkte en bijhorende lange levensduur uit hun samenstelling van Portland cement dat met cellulosevezels is verstevigd. De vezels fungeren als vulmiddel en het cement dat kalk, klei, ijzer en zand bevat, doet dienst als bindmiddel. Door de toevoeging van zand worden de veerkracht en de weerbestendigheid van het product nog extra verhoogd.

Ook zijn ze voorzien van een speciale, gepatenteerde coating die onderhoudsvriendelijk is en speciaal ontwikkeld werd om de tand des tijds en de zwaarste weersomstandigheden te weerstaan. Zo treedt er geen verbleking of verkleuring op onder invloed van uv-straling. Verder zijn deze vezelcement gevelbekledingen niet gevoelig voor rot, vocht, schimmels of insecten. Ontdek hier de belangrijkste eigenschappen van vezelcement.

Efficiënt gebruik van grondstoffen

Via een continu uitgevoerde ecobalans-analyse wordt bij James Hardie® nauwkeurig de milieu-impact van de producten gemeten en geanalyseerd om verdere verbeteringen op vlak van duurzaamheid mogelijk te maken. Ook wordt afval bij het productieproces tot een minimum herleid. Alle HardiePlank® gevelbekledingen zijn bovendien ISO 14001-gecertificeerd.

Creatief en esthetisch

Op vlak van creatieve mogelijkheden is de HardiePlank® gevelbekleding zeer veelzijdig. De geveldelen zijn verkrijgbaar in gladde uitvoering of in een Cedar houtnerfstructuur. Naar kleuren toe is er de keuze uit 21 tinten, ruimschoots voldoende om aan elke smaak en architectuurstijl tegemoet te komen.

Minder werken, meer genieten

James Hardie® geveldelen munten uit door hun onderhoudsvriendelijkheid. Mocht er zich na jaren toch een stoflaag op vastzetten, dan reinig je ze gewoon even met water en een milde zeep. Het voordeel van een vezelcementplaat is alvast dat je ze niet om de zoveel jaar moet oliën of schilderen, wat met echt hout wel het geval is. En zo blijft je gevel ook na vele jaren zijn initiële schoonheid bewaren.