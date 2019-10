Kijkwoningen Gesponsorde inhoud Hoe bouwen ook anders kan: “Alles is snel en vlot verlopen” Aangeboden door Durabrik

17 oktober 2019

08u00 0 WOON. Als je een huis wil bouwen, beschik je best over een grote dosis geduld. Maar bouwen kan echt ook snel gaan. Tine en Jelle waren op zoek naar een nieuwe thuis voor hun tweetjes. Ze kochten een woning op plan via Durabrik in het rustige Linden, op een boogscheut van Leuven. “De werken zijn heel vlot verlopen en we konden stap voor stap volgen wat er in ons huis gebeurde.”

Tine en Jelle waren op zoek naar een niet al te grote woning, dicht bij hun werk in Leuven. “We wilden eigenlijk in Keerbergen gaan wonen, maar de huizen daar lagen boven ons budget. Toen we lazen dat Durabrik nieuwe woningen in Linden zou bouwen, hebben we meteen contact opgenomen. De locatie sprak ons meer aan, omdat ze dichter bij ons werk ligt”, vertellen Tine en Jelle.

Ideale grootte en ligging

Het koppel is heel tevreden met het huis. Ook over de begeleiding die ze van Durabrik kregen, zijn Tine en Jelle zeer te spreken. “Qua grootte bleken het huis en de tuin perfect voor ons. We hebben dus vrij snel de knoop doorgehakt. Daarna was het wachten op de bouwvergunning, voordat de werken konden starten. Die zijn heel vlot verlopen.”

Op het online klantenportaal kun je perfect stap voor stap volgen wat er in je huis gebeurt Bewoners Tine en Jelle

Opvolging tot in de puntjes

Vanaf de eerste afspraak tot zelfs na de verhuis, kon het koppel op de medewerkers van Durabrik rekenen. “Tijdens de werken konden we altijd bij onze werfleider terecht. Toen we al in ons huis woonden en er hier en daar nog kleine kinderziektes opdoken, deed hij er ook alles aan om die zo snel mogelijk op te lossen”, vertellen Tine en Jelle. Wat zij het handigste vonden? “Het online klantenportaal. Daar kun je perfect stap voor stap volgen wat er in je huis gebeurt.”

Enkel kleuren aangepast

Tine en Jelle lieten zich inspireren door de Scandinavische stijl en kozen voor lichte kleuren en veel lichtinval. “Aan de buitenkant is het rustiek. Vanbinnen hebben we het vooral sober gehouden. De interieurstijl die Durabrik ons voorstelde, mochten we volledig aanpassen. Maar we vonden die heel mooi en hebben alleen het kleurenpalet een beetje veranderd naar lichtere kleuren.”

Mis Nieuwbouwzondag niet

