Hoe bouw je betaalbaar en met welke technieken? Ontdek dit en veel meer op Batibouw

21 februari 2019

09u00

Bron: Livios 0 WOON. Zaterdag 23 februari zwaaien de paleispoorten van Brussels Expo opnieuw open voor de grootste (ver)bouwbeurs van België. Doe er inspiratie op voor jouw (ver)bouwproject, beleef nieuwigheden en ontdek of jouw project financieel haalbaar is.

3 belangrijke thema’s voor elke (ver)bouwer

Op Batibouw 2019 ontdek je de vier thema’s waar het tegenwoordig bij iedereen om draait.

• Healthy Indoor Climate: Een gezond binnenklimaat met frisse lucht is erg belangrijk

• New Way of Living: We moeten steeds kleiner wonen en dus zoeken naar inventieve en creatieve woonoplossingen.

• Smart building: Efficiëntie is steeds belangrijker. Smart building is dan ook de verzamelnaam voor de nieuwste bouwtechnieken die helpen de efficiëntie te verhogen.

Meer weten? Je leest het hier! En werp zeker ook in primeur een blik op de honderden nieuwigheden.

Doe de Walk of Flame, de Walk of Floors en kuier langs de Light Avenue

Batibouw is een belevingsbeurs en dat merk je duidelijk aan de extra activiteiten. Op de Wall of Floors vind je verschillende soorten vloerbedekking die je kan aanraken en waar je zelfs met blote voeten over kan lopen. Op de Walk of Flames zie je de allernieuwste haarden en kachels. Of is Light Avenue, waar je antwoorden kan krijgen op al je verlichtingsvragen, meer jouw ding? Ontdek het hier.

Gratis infosessies: is (ver)bouwen betaalbaar?

Heb je financiële vragen over jouw (ver)bouwproject? Elke zaterdag van de beurs organiseert Livios op Batibouw een gratis infosessie: ‘betaalbaar (ver)bouwen, een utopie?’. In 45 minuten krijg je de financiële geheimen van een geslaagd bouwavontuur. De sessies zijn gratis, inschrijven is verplicht. Schrijf je hier in!

Vraag je gratis (ver)bouwboek aan en haal het af op Batibouw

Heb je plannen voor een nieuwbouw of grote verbouwing? Bestel dan nu jouw gratis exemplaar van Verstandig Bouwen! Haal het daarna af op Batibouw aan de stand van Verstandig Bouwen in paleis 4 standnummer 433.

Waar en wanneer?

Je kan Batibouw bezoeken van zaterdag 23 februari tot en met zondag 3 maart, van 10u tot 18u30. Op donderdag 28 februari is de nocturne en kan je er inspiratie opdoen van 10u tot 22u.

Batibouw vindt plaats in Brussels Expo, Belgiëplein 1, 1020 Brussel.

