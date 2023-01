“Hoe beter je tuin in het landschap opgaat, hoe makkelijker vogels op bezoek komen”: onze tuinexpert geeft advies voor meer vogels in je tuin

Dit weekend is het alle hens aan dek in de tuin voor het vogeltelweekend. De beestjes zijn maar wat blij met het extra eten dat jij hen voorschotelt in deze koude dagen, maar hoe maak je je tuin tot een écht vogelparadijs, het jaar rond? Onze tuinexperte Laurence Machiels deelt gouden tips: “Wat vogels nodig hebben is voedsel, water, beschutting en plekken om te broeden.”

1. Link je tuin aan het landschap

Hoe je je tuin inricht, bepaalt in grote mate of vogels zich bij jou thuis voelen. Je tuin is voor hen maar een kleine vlek in een groot landschap. Hoe beter je tuin in dat landschap opgaat, hoe makkelijker vogels op bezoek komen. Maak overgangen. Ligt er in de buurt een bos, verleng je tuin dan met een (gemengde) haag, een struikenborder of bomenrij. Met zo’n overgangsstrook wisselen vogels ongehinderd het bos in voor je tuin, en omgekeerd. Een weiland rond je tuin? Laat een strook gras lang groeien tussen je tuin en de weide, zo beschouwen vogels dat als één geheel.

2. Gevels en afsluitingen vol groen

Woon je in de stad of in een druk bebouwde wijk? Begroeide afsluitingen vormen natuurlijke overgangen tussen tuinen en vormen zo een groen landschap op zich. Laat klimop, wingerd, kamperfoelie, clematis… tegen de afsluiting groeien, vogels voelen zich in zo’n dichte begroeiing extra veilig. Lijsters, merels, vinken en winterkoninkjes komen er wat graag in broeden. Zorg dat er minstens één wintergroene klimmer bij zit. Gebruik ook je gevel. Op het zuiden kun je prachtige, bloeiende klimmers als passiebloem, Toscaanse jasmijn, trompetklimmer (Campsis radicans) of blauwregen kwijt, op het noorden een klimhortensia. Mussen slapen maar wat graag gezellig samen in klimmers. Zanglijsters, merels, winterkoninkjes, vinken, groenlingen… broeden graag in gevelgroen. Een pergola met klimmers is een heerlijke nestplek voor merels en roodborstjes. Een druivelaar zorgt voor extra bessen.

3. Een haag, graag

Hagen zijn gedroomde broedplekken voor onder meer heggenmussen. Dat kan een bladverliezende haag zijn van haagbeuk of Spaanse aak; in groenblijvende planten als taxus, hulst en liguster voelen vogels zich nog veiliger. In de zomer vinden ze er schaduw, in de winter beschutting. Heb je meer plaats? Plant een gemengde haag, die wordt 1 tot 1,5 m breed. Kies inheemse soorten, aangepast aan jouw bodem, zoals meidoorn, veldesdoorn, wilde rozen, vlier, wilde liguster, sporkehout, sleedoorn, haagbeuk, kardinaalsmuts, Gelderse roos, rode kornoelje, hazelaar… Snoei ze in augustus, nadat de jonge vogeltjes zijn uitgevlogen. Bied vogels ook struiken aan. Meng groenblijvende met bloeiende struiken, en soorten met eetbare bessen. Hoe meer variatie in planten en hoogtes, hoe aantrekkelijker voor vogels.

4. De liefde gaat door de maag

Vliegen vreet energie. Daarom zijn vogels voortdurend op zoek naar eten. Voorzie niet alleen zaadbloemen en bessenstruiken, zorg ook voor genoeg insecten in je tuin. Dood hout, verwilderde hoekjes en lang gras zitten vol insecten, wormen en slakken. Composthopen zijn wormenparadijzen, en herfstblad vormt ’s winters een geliefde scharrelplek voor insectenetende vogels. Vul aan met inheemse en uitheemse bloemen, daar vallen veel zaden (en insecten) te vinden. Putters, groenlingen, vinken en mezen zijn dol op zonnebloem, kaardenbol en distel. Maar ook berken en elzen zitten vol lekkere zaadjes. Plant een paar smulstruiken en kleine bessenbomen zoals lijsterbes, kornoelje, krentenboompje, sierappelaar of Gelderse roos. Of vergroot je eigen bessentuin en laat de vogels mee snoepen. Zet een regenton, een drinkschaal of vogelbadje op een beschutte maar goed zichtbare plek, dat badderplezier wil je niet missen. In een droge zomer is water een must.

5. Op hotel

Merels, lijsters, vinken… broeden in hagen en klimmers, maar andere vogels hebben holtes nodig, en die zijn schaarser. Gevels, daken en garages worden sterk geïsoleerd en kieren en gaten gedicht. Hang daarom nestkastjes op. Pimpelmezen, koolmezen, roodborstjes en mussen laten zich een kant-en-klare nestgelegenheid maar wat graag welgevallen. Kijk welke vogels er al in je tuin zitten, en neem dan een nestkast voor die soort, met de juiste vliegopening. Die verschilt van vogel tot vogel. De meest courante tuinvogels passen in een nestkast met een opening van 3,2 cm. In een koude winternacht komen er ook andere vogels beschutting zoeken.

Tel mee Doe dit weekend mee aan het Grote Vogeltelweekend. Download het telformulier, tel een halfuur, en geef je resultaten door. Hoe vroeger in de ochtend, hoe meer kans op veel vogels: www.vogelweekend.be.

