Hoe bescherm je de planten in je tuin tegen de hitte? “Sproei nooit water op je bloemen”

Broeierig heet is het, met temperaturen die oplopen tot ruim boven de 30 graden Celsius. Zonder een vleugje wind, een zweempje koelte of wat druppels regen voelen we ons al snel ongemakkelijk. Ook planten worstelen bij deze hitte. Hoe kunnen we in dit weer onze flora het best beschermen? Bouwsite Livios vroeg het aan Wim Trio van Floralux, een van de grootste tuincentra in België.

Overdag een verzengende hitte en ’s avond temperaturen die maar schoorvoetend dalen: ook onze planten komen plots in een andere wereld terecht. Sommige planten kunnen daar beter mee om dan andere. Zij die fragiel zijn voor de hevige zon en droogte, moeten we extra beschermen.



Lees hier hoe je een tuin aanlegt die beter bestand is tegen de droogte en hitte in de zomermaanden.

Planten in een pot

Zoals wij de koelte opzoeken, zijn ook planten in deze hitte tuk op een iets frissere ruimte. “Planten in potten verplaats je het best tijdelijk naar een koelere plek of naar een schaduwrijke plaats”, luidt het advies van Wim Trio. “Want in potten drogen planten veel sneller uit. Je moet ze soms twee keer per dag water geven.”

Planten in volle grond

“Planten in volle grond of in het gazon drogen minder snel uit dan planten in potten. Je kan ze eventueel tijdens het heetste moment van de dag beschermen met schaduwdoek. Maar geef ze nooit water wanneer de zon het hoogst staat of op het warmste moment van de dag. Controleer wel dagelijks de planten om te zien of ze water nodig hebben.”

Daarom raadt Wim Trio iedereen aan om de planten ’s ochtends of ’s avonds water te geven. “Zo krijgen planten de tijd om het water op te nemen omdat het op dat moment niet snel meer verdampt. Geef je overdag water, dan is het grootste gedeelte verdampt voordat het de wortels heeft bereikt.”

Regenwater recupereren om je planten te begieten? Zo benut je het gratis water uit de hemel maximaal.

Planten in een serre

In een serre is het nu nog een pak warmer dan buiten. “Daar zorg je voor een goede verluchting door het openen van deuren en ramen”, aldus Wim Trio. “Eventueel kan je je serre bij grote hitte afdekken met schaduwdoek. Een aangename afkoeling voor planten in een serre, is water vernevelen tijdens de ochtend- of avonduren. Dat zorgt voor een hogere luchtvochtigheid. Je kan ook een bak met water in je serre plaatsen. Dat creëert verdamping en zorgt dat de lucht rondom de planten vochtiger blijft.”

Quote Maak rond de planten een kuiltje. Op die manier krijgt het water geen kans om weg te vloeien en ben je zeker dat het naar de wortels gaat. Wim Trio, Floralux

Enkele keren na elkaar water geven

Om ervoor te zorgen dat de planten zeker voldoende water opnemen, heeft de expert nog enkele tips. “Soms is het nodig om je planten een aantal keren na elkaar, met korte pauzes tussenin, te begieten. Dan kan het water ook de onderste lagen bereiken. Oudere planten of heesters geef je het best om de dag een flinke portie water.”

Niet op de plant gieten

Ook waar je het water giet, speelt een rol. “Om het water sneller tot bij het wortelgestel te brengen, giet je het best niet op de plant, maar aan de voet. Wat je zeker nooit mag doen, is water op de bloemen sproeien”, waarschuwt Wim Trio. “Kleine druppeltjes die op bloemen achterblijven, werken bij felle zon als vergrootglaasjes en zorgen voor verbranding.”

Kuiltje maken

Trio geeft nog een extra tip waar niet iedereen meteen bij stilstaat. “Maak rond de planten een kuiltje. Op die manier krijgt het water geen kans om weg te vloeien en ben je zeker dat het naar de wortels gaat.”

Het gazon

Ook het gazon lijdt onder de loden zon en aanhoudende droogte. "Het gras geef je, bij voorkeur 's avonds, voldoende water via beregening", vertelt Wim Trio. "Ga uit van een minimum van 20 liter per m². Het is beter om het gazon eens in de zoveel tijd, om de dag bijvoorbeeld, flink water te geven dan elke dag kleine beetjes. Belangrijk is dat het water diep genoeg in de grond kan trekken, anders vormen er zich alleen oppervlakkige worteltjes."



