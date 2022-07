Hij valt van de trap en kan niet overweg met het tapijt: vijf fabels over robotstofzuigers doorprikt

HLN ShopKan je een zinvollere tijdsbesteding bedenken dan het achterna jagen van stof in de eeuwigdurende strijd om je woning netjes te houden? Schakel dan een robotstofzuiger in om jezelf dit stukje huishoudelijke sleur te besparen. Maar is zo’n slimme stofzuiger wel zo’n slimme investering? Er doen immers heel wat geruchten de ronde over de soms bedenkelijke kwaliteit of povere prestaties van zo’n huishoudhulpje. HLN Shop schept duidelijkheid rond vijf veelgehoorde bezwaren.

1. Een robotstofzuiger kan niet overweg met obstakels en reinigt niet de gehele ruimte

Een vergeten stuk speelgoed van de kinderen op de grond? Een tafelpoot, staande lamp of een plant die in de weg staat? Je robotstofzuiger botst ertegenaan, verandert van koers en mist zo mogelijk een deel van de ruimte. Dat klopt, althans voor de goedkopere modellen, want veel hangt af van de kwaliteit van het exemplaar dat je in huis haalt. Je hebt namelijk ‘domme’ robots, die willekeurig rondrijden en van richting wijzigen wanneer ze ergens tegen botsen. Na lang genoeg over en weer knotsen, hebben ze dan met wat geluk het meeste vuil wel opgepikt. Maar daarnaast zijn er ook slimme robotstofzuigers. Deze geavanceerde (en duurdere) modellen brengen met behulp van sensoren je huis in kaart en krijgen die met elke poetsbeurt scherper. Zo weten ze waar ze nog niet zijn geweest en maken systematisch je hele woning schoon.



2. Je robotstofzuiger sukkelt van de trap

Een ouderwetse robotstofzuiger rijdt domweg van de trap af en kan zo beschadigd raken. De betere robotstofzuiger zal echter niet in die val trappen dankzij de zogeheten ‘afgronddetectie’ waarmee hij is uitgerust. Via sensoren aan de onderkant kan zo’n toestel een trap of afstap herkennen en die mooi omzeilen. Helaas zijn ook duurdere robotstofzuigers nog niet in staat om de trap zelf te reinigen en zich tussen verschillende verdiepingen te bewegen. Wil je meerdere verdiepingen aanpakken, zal je hem handmatig moeten verplaatsen. En wat die trap betreft, zit er voorlopig niets anders op dan zelf de handen uit de mouwen te steken.

3. De robot stofzuigt niet onder meubels

Net zoals je met een klassieke stofzuiger niet altijd even gemakkelijk onder lage meubels komt zonder speciaal hulpstuk, kan ook je robotstofzuiger moeilijkheden ondervinden op dit vlak. Hou hier rekening mee bij je aankoop. Wil je zo min mogelijk plekjes zelf moeten doen, meet de hoogte onder je meubels dan op en kies een gepast exemplaar. Robotstofzuigers hebben verschillende afmetingen, maar de meeste zijn toch redelijk plat en kunnen dus ook onder kasten stofzuigen. Je vindt er al van amper 6 cm hoog.

4. Een robotstofzuiger reinigt geen tapijten

Zoek uit het brede aanbod robotstofzuigers dat ene exemplaar uit dat zo goed mogelijk beantwoordt aan de uitdagingen van jouw woonst. Naast lage meubels of een trap, dien je zo misschien rekening te houden met een tapijt. Het ene model kan hier al beter mee overweg dan het andere en het zou maar jammer zijn moest je net dat toestel uitpikken dat vastloopt op je vloerkleed of het niet deftig proper maakt. Dat terwijl er voldoende robotstofzuigers bestaan die hier geen graten in zien, obstakels tot 2,5 cm nemen en zelfs hoogpolig tapijt grondig reinigen.

5. Robotstofzuigers draaien uitsluitend dagshiften

Ook hier bestaan er grote verschillen tussen robotstofzuigers onderling. Sommige modellen werken inderdaad niet goed in het donker. De optische sensoren hebben licht nodig om naar behoren te kunnen functioneren. Andere toestellen kampen dan weer niet met dit probleem en draaien zonder morren een shift in het donker na zonsondergang of met de gordijnen dicht. Kijk opnieuw naar je specifieke noden. Heb je er geen boodschap aan de robotstofzuiger zijn rondje te laten doen met de lichten uit, hoef je niet extra te investeren in zulke functie.

